Η Εμινέ Ερντογάν, σύζυγος του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ, προσέφερε ένα...ξεχωριστό δώρο στην σύζυχο του νέου κατοχικού ηγέτη την Νιλντέν Μπεκτάς Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με Τ/κ ΜΜΕ. πρόκειται για μια μηχανή κομποστοποίησης, που έχει ως στόχο τη μετατροπή των πράσινων οργανικών αποβλήτων σε φυσικό λίπασμα. Η κα. Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την κομποστοποιητική μονάδα που της προσέφερε Εμινέ, μετά από την προσωπική τους συνάντηση, κατά την οποία η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας έμαθε για το επάγγελμα της Νιλντέν ως περιβαλλοντολόγου.

Σε δήλωσή της, η κα Ερχιουρμάν εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς την Εμινέ Ερντογάν για το χρήσιμο δώρο, που θα εγκατασταθεί στο νέο «προεδρικό» συγκρότημα στα κατεχόμενα. Όπως εξήγησε, η μηχανή θα αξιοποιεί πράσινα οργανικά απόβλητα για να τα μετατρέπει σε κομπόστ, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ως φυσικό λίπασμα στους κήπους.



