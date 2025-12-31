Έντονη ενόχληση προκάλεσαν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι πρωτοχρονιάτικες ευχές στελεχών της Εθνικής Φρουράς, τα οποία, σε μηνύματά τους στα κοινωνικά δίκτυα, ευχήθηκαν «καλή απελευθέρωση στην Κύπρο», συνδέοντας τον εορτασμό της νέας χρονιάς με την προοπτική του τερματισμού της τουρκικής κατοχής στο νησί.





Συγκεκριμένα η εφημερίδα Aydınlık, μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της, υποστήριξε ότι «στρατιώτες που υπάγονται στη Διοίκηση των Ελληνοκυπρίων (όπως αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία) χρησιμοποίησαν προκλητική ρητορική στα μηνύματα για το νέο έτος», ενώ πρόσθεσε ότι «στοχοποιήθηκαν τα δικαιώματα κυριαρχίας της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος)». Ως επίμαχη φράση προβλήθηκε το μήνυμα στελέχους που ανέφερε:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bağlı askerler yeni yıl kutlama mesajlarında provokatif söylemlerde bulundu.

KKTC’nin egemenlik haklarına saldırıldı.



"Yeni yıl için, İşgal altındaki topraklarımızın kurtuluşunu ve savaş gemilerimizin özgür Girne ve Mağusa limanlarına ulaşmasını… pic.twitter.com/LwT3QYuTtF — Aydınlık (@AydinlikGazete) December 31, 2025

«Ευχόμαστε την απελευθέρωση των υπό κατοχή εδαφών μας και την άφιξη των πολεμικών πλοίων μας στα ελεύθερα λιμάνια της Κερύνειας και της Αμμοχώστου», διατύπωση που, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, «υπονοεί στρατιωτική ανατροπή του status quo» και «αμφισβητεί την ύπαρξη του ψευδοκράτους».



Το βίνεο αναδημοσίευσε με προπαγανδιστικό ύφος και Τ/κ δημοσιογράφος





RUM ORDUSU’NUN YENİ YIL DİLEĞİ: “SAVAŞ GEMİLERİMİZ ‘ÖZGÜR’ GİRNE VE MAĞUSA LİMANI’NA ULAŞSIN…”



📍“Karpaz‘a gireceğiz” diyen komandoların ardından Rum Ordusu’nun yayınladığı yeni yıl mesajında da provokatif sözlere yer verildi: “Savaş gemilerimiz ile Girne’ye ve Mağusa’ya… pic.twitter.com/cKv6WVZR4v — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) December 30, 2025

Παρά την οξύτητα των τουρκικών αντιδράσεων, αξίζει να σημειωθεί πως οι ευχές για απελευθέρωση της σκλαβωμένης από τον Αττίλα Κύπρο δεν αποτελούν κλιμάκωση, αλλά υπενθύμιση του άλυτου πολιτικού ζητήματος που εισέρχεται στο 2025 χωρίς λύση.



Δείτε ολόκληρο το βίντεο ευχών από την Εθνική Φρουρά



