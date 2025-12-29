Έντονη συζήτηση προκλήθηκε στα τουρκικά ΜΜΕ καθώς το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu εμφάνησε σε χάρτη την «Κυπριακή Δημοκρατία» (Kıbrıs Cumhuriyeti / Republic of Cyprus) , μια ονομασία που η Τουρκία αποφεύγει συστηματικά να χρησιμοποιεί από την εισβολή του 1974.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο της κάλυψης της πρόσφατης πτήσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Bενιαμίν Νετανιάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την πορεία του αεροσκάφους να διέρχεται πάνω από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία. Παραδοσιακά, τα τουρκικά κρατικά και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ αναφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία με όρους όπως «Νότια Κύπρος» (Güney Kıbrıs) ή «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου» (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), αποφεύγοντας την επίσημη και διεθνώς αναγνωρισμένη ονομασία του κράτους.

Η χρήση της πλήρους ονομασίας από το Anadolu, χωρίς αστερίσκους ή προσδιορισμούς πυροδότησε αντιδράσεις σε φιλοκυβερνητικούς και εθνικιστικούς κύκλους στην Τουρκία, με αρκετούς να την θεωρούν «ακούσια υποχώρηση» που αντανακλά την ενόχληση της Άγκυρας για τις περιφερειακές συμμαχίες που διαμορφώνονται χωρίς τη συμμετοχή της, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη τριμερή σύνοδο Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου, η οποία ενίσχυσε την περιφερειακή απομόνωση της Τουρκίας.

Παρότι δεν πρόκειται για επίσημη αλλαγή πολιτικής της Άγκυρας το περιστατικό ηταν αρκετό για να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα ΜΚΔ.



