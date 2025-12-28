Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ προχωρούν σε πολιτικές διακηρύξεις συνεργασίας, αλλά η Τουρκία συνεχίζει τον επιθετικό αμανέ της. Η στάση της Άγκυρας όχι μόνο δικαιολογεί τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών, αλλά και την εμβάθυνσή της και δη στην πράξη για τη δημιουργία μιας σχέσης επί τη βάσει της υπογραφής Συμφώνου Συμμαχίας για την αποτροπή της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής με τις ευλογίες ή την ανοχή των ΗΠΑ. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η κατοχή συνιστά: 1. ∆ιαρκή απειλή για την επιβίωση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 2. Την αχίλλειο πτέρνα της Ελλάδας. 3. Αυξημένη απειλή σε βάρος του Ισραήλ και για την ασφάλεια της περιοχής, της οποίας τη διατάραξη δεν θα ήθελαν οι ΗΠΑ.

