Με προσεκτικά διατυπωμένες θέσεις σχολίασε η Άγκυρα την τριμερή συνάντηση κορυφής Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου, τονίζοντας ότι δεν τη θεωρεί στρατιωτική απειλή και επαναλαμβάνοντας τη γραμμή υπέρ της σταθερότητας και του διαλόγου στην ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ωστόσο να διστάσει να προειδοποιήσει ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τοποθετήθηκε εκτενώς και για το τραγικό δυστύχημα του αεροσκάφους που μετέφερε λιβυκή αντιπροσωπεία, δίνοντας λεπτομέρειες για τα αίτια, τις έρευνες και τις απώλειες.

Τριμερής σύνοδος κορυφής Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου

Στο επίκεντρο σχολιασμού του τουρκικού υπουργείου Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση τύπου, βρέθηκε η συνάντηση των τριών ηγετών, η οποία προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισήμανε για τη συνάντηση των ηγετών Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου ότι παρακολουθεί στενά τις δηλώσεις και τις πρωτοβουλίες που προέκυψαν.

Η τοποθέτηση της Άγκυρας

Με έμφαση στη μη κλιμάκωση και στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Άγκυρα εξηγεί για πρώτη φορά σήμερα επισήμως πώς είδε την τριμερή συνεργασία Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, τονίζοντας ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεν τις θεωρεί απειλή, αλλά τα βήματα αυτά αντιβαίνουν στο πνεύμα συμμαχίας και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα υπάρχοντα δεδομένα.

«Παρακολουθήσαμε προσφάτως στενά τις δραστηριότητες του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου, τις δηλώσεις που έγιναν μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής και τις πρωτοβουλίες στρατιωτικής συνεργασίας που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής. Αυτή η πρωτοβουλία δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία. Η Τουρκία διατηρεί τη δέσμευσή της για διατήρηση της σταθερότητας και διατήρηση του διαλόγου στην περιοχή. Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και η ρητορική του που θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση επί του πεδίου ή βάσει του διεθνούς δικαίου. Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο βάσει της συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του πεδίου».

Η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι θεωρεί αδιαπραγμάτευτη την ασφάλεια και τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης.

«Η στάση της Τουρκίας σχετικά με την ασφάλεια και τα δικαιώματα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου είναι σαφής και ακλόνητη. Η Τουρκία δεν δίστασε ποτέ να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχονται από το εγγυητικό της καθεστώς και δεν θα το κάνει στο μέλλον».

Στο τέλος καταλήγει ότι για την Τουρκία η ευθύνη για την ένταση οφείλεται στις μονομερείς ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, στοχεύουν στον αποκλεισμό της.

«Συμπερασματικά, το μέρος που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία. Είναι τα με σκοπό τον αποκλεισμό (της Τουρκίας) και μονομερή βήματα και προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του να γίνει η περιοχή μια λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας, αντί για μια ζώνη συγκρούσεων».

Αντιδράσεις για τους ισχυρισμούς περί παραβίασης εναέριου χώρου

Απαντώντας και σε δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί τουρκικής παραβίασης του ελληνικού εναέριου χώρου.

«Οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου πηγάζουν από την ασυνεπή προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, πρωτοφανή τόσο στην ιστορία όσο και σήμερα. Οι πτήσεις μας στο Αιγαίο Πέλαγος διεξάγονται εντός του διεθνούς εναέριου χώρου. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα ζητήματα με την Ελλάδα ειρηνικά μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Το τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος της λιβυκής αντιπροσωπείας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Τουρκία και τη Λιβύη.

«Σχετικά με τη συντριβή του αεροπλάνου που μετέφερε τη λιβυκή αντιπροσωπεία: Στις 23 Δεκεμβρίου, ένα αεροσκάφος τύπου Falcon-50, το οποίο απογειώθηκε από την Άγκυρα για να μεταφέρει τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει στην Τρίπολη, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ηλεκτρικής βλάβης. Κατά συνέπεια, ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιστροφής στο αεροδρόμιο Εσενμπογά (της Άγκυρας). Μετά την απώλεια της επαφής με το αεροσκάφος από το ραντάρ, δύο UAVs, ένα αεροσκάφος CN-235 και ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης που ανήκει στην πολεμική μας αεροπορία στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα των ερευνών, τα συντρίμμια του αεροσκάφους βρέθηκαν στην αγροτική περιοχή Χαϊμανά της Άγκυρας. Διαπιστώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, ο αρχηγός του Στρατού Ξηράς, τα μέλη της συνοδευτικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας και ολόκληρο το πλήρωμα πτήσης έχασαν τη ζωή τους. Το μαύρο κουτί της πτήσης ανακτήθηκε επίσης από τον τόπο των συντριμμιών και έχει ξεκινήσει η διαδικασία τεχνικής έρευνας. Στις 24 Δεκεμβρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου μας, οι αρχηγοί των όπλων μας και ο Αρχηγός του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Χωροφυλακής, μαζί με επίσημη αντιπροσωπεία από τη Λιβύη, διεξήγαγαν έρευνες στον τόπο της συντριβής. Η αιτία του ατυχήματος διερευνάται διεξοδικά και σχολαστικά από τους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς σε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές. Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά μας και τις προσευχές μας για τις ψυχές του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, του Διοικητή των Ξηρών Δυνάμεων, των μελών της συνοδευτικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας και του πληρώματος πτήσης που μαρτύρησαν σε αυτή την τραγική αεροπορική συντριβή. Και εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στο φίλο και αδελφό λαό της Λιβύης».