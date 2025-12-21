Ακόμη ένα περιστατικό παραβίασης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης καταγγέλλει ο Κοινοτάρχης Αυλώνας, Μενέλαος Σάββα, μιλώντας στις «Τομές στα Γεγονότα».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, γύρω στο μεσημέρι τρεις Τούρκοι με τρακτέρ και ένας με φορτηγό όχημα εισήλθαν παράνομα στη νεκρή ζώνη, σε σημείο δίπλα από φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως δήλωσε, τα άτομα αυτά οργώνανε την περιοχή για περίπου τρεις ώρες, χωρίς να ενοχληθούν, παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε άμεση γειτνίαση με φυλάκιο των ΗΕ. Έφυγαν όταν άρχισαν οι βροχές «Τους παρακολουθούσα καθ’ όλη τη διάρκεια και αργότερα ήρθα σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη. Απλώς τους μίλησα για να τους διώξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κοινοτάρχης Αυλώνας υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καθημερινών και συνεχών παραβιάσεων. Όπως είπε, εδώ και δέκα χρόνια το κοινοτικό συμβούλιο Αυλώνας δίνει αγώνα για το δικαίωμα καλλιέργειας των ιδιοκτησιών των κατοίκων. «Για δέκα χρόνια “πολεμούμε” για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τις περιουσίες μας», σημείωσε.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το Υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και να ζητήσει επιτακτικά από τα Ηνωμένα Έθνη να προστατεύσουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στη νεκρή ζώνη. «Τα ΗΕ οφείλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα συνεχίζονται τέτοιες παραβιάσεις εις βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών», τόνισε.

Καταληκτικά, είπε πως οι παραβιάσεις της Νεκρής Ζώνης από τους Τούρκους είναι καθημερινές.

