Ισραήλ και Τουρκία βρίσκονται σε μια περίοδο ψυχροπολεμικού χαρακτήρα. Και η Κύπρος συνιστά το μήλον της Έριδος λόγω της θέσεώς της, καθώς και για άλλους δυο λόγους: Αφενός διότι τελεί υπό τουρκική κατοχή και αφετέρου λόγω των καλών σχέσεών της με το Ισραήλ και δη σε στρατιωτικά και ενεργειακά ζητήματα. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ την απειλεί μέσω Κύπρου και το Ισραήλ θέλει κοντά του την Κύπρο διότι του προσφέρει στρατηγικό βάθος ώς την Ελλάδα. Ερώτημα, λοιπόν: Ποιος απειλεί ποιον; Ούτως ή άλλως, οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν τα ισοζύγια δυνάμεων και το Κυπριακό είτε επιλυθεί είτε όχι.

