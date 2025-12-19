Ο νέος Γενικός Γραμματέας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Μεχμέτ Καλέ Κισί, δήλωσε ότι η προτεραιότητα του κόμματός του είναι η «απαλλαγή από την υφιστάμενη Κυβέρνηση» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κισί ανέφερε ότι το 2026 θα είναι κρίσιμο έτος, καθώς το ΡΤΚ θα επιδιώξει τη διεξαγωγή πρόωρων «εκλογών», με στόχο την αλλαγή της κατάστασης. «Η πρώτη μας αποστολή είναι να απαλλάξουμε τον λαό από την υφιστάμενη κυβέρνηση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα», ανέφερε.

Ο κ. Κισί ευχαρίστησε τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα, Ερκούτ Σαχαλί, και την προηγούμενη διοίκηση του κόμματος, ενώ υπογράμμισε ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί για την ενίσχυση της «συλλογικής βούλησης» προς μια «ισχυρή κυβέρνηση» του ΡΤΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

