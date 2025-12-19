Άρθρο γνώμης της Daily Sabah με τίτλο «Η Νότια Κύπρος, ο νέος “αυτοκράτορας” της Ευρώπης για έξι μήνες» ασκεί έντονη κριτική στην επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρουσιάζοντάς την ως μια πράξη έντονου συμβολισμού που αγνοεί, κατά τον αρθρογράφο, τη διχοτόμηση του νησιού και την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων.

Ο συντάκτης υποστηρίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εμφανιστεί να εκπροσωπεί «ολόκληρη την Κύπρο», παρά το γεγονός ότι –όπως σημειώνει– το νησί παραμένει διαιρεμένο εδώ και δεκαετίες. Γίνεται αναφορά στο δημοψήφισμα του 2004, όπου οι Τουρκοκύπριοι στήριξαν το Σχέδιο Ανάν, καθώς και στις αποτυχημένες συνομιλίες του Κραν Μοντανά το 2017, με τον αρθρογράφο να αποδίδει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή ηγεσία για το αδιέξοδο.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο το άρθρο κατηγορεί για αδιαλλαξία, ακόμη και απέναντι στη νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία που δηλώνει υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης. Σύμφωνα με το κείμενο, η συνεχιζόμενη απουσία προόδου ενισχύει την αντίληψη των «δύο κρατών» στο νησί.

Το άρθρο αναφέρεται επίσης στην πρόθεση της Λευκωσίας να προσκαλέσει τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής προεδρίας, χαρακτηρίζοντας την κίνηση διπλωματικά προβληματική και συμβολικά αντιφατική, καθώς –όπως υποστηρίζεται– θα πραγματοποιηθεί χωρίς ουσιαστική αναγνώριση της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.

Τέλος, εκφράζονται επιφυλάξεις για τον ρόλο της ΕΕ και τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, καθώς και ανησυχίες για την αυξανόμενη στρατηγική παρουσία τρίτων χωρών στην Κύπρο. Το άρθρο καταλήγει ότι η εξάμηνη προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αποτελέσει, κατά τον αρθρογράφο, περισσότερο μια «επικοινωνιακή άσκηση» παρά μια ουσιαστική συμβολή στην επίλυση του Κυπριακού.