Μοναδική αποδεκτή λύση για εμάς είναι εκείνη που θα επανενώνει την Κύπρο και θα διασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό, ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τις επόμενες γενιές Κυπρίων, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου στην τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Νικόλα Ιωάννου.

Όπως είπε στην ομιλία του ο Υπουργός, "με αίσθημα ειλικρινούς σεβασμού βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στη λιτή αυτή τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής ενός ακόμα άξιου τέκνου που γέννησε η πατρίδα μας: του ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Νικόλα Ιωάννου. Με τη συμβολική αυτή πράξη, Πολιτεία και κοινωνία αποδίδουμε τη δέουσα τιμή σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στα υψηλά ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης".

Ανέφερε ότι ο θάνατος του Νικόλα Ιωάννου συγκαταλέγεται στις δεκάδες θυσίες νέων παλληκαριών της Κύπρου μας, που με τόλμη, ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση προσέφεραν το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή τους, στον αγώνα για ελευθερία και αυτοδιάθεση.

"Η θυσία των ηρώων της ΕΟΚΑ αποτελεί, 70 χρόνια μετά την έναρξη του Αγώνα, φωτεινό φάρο που εξακολουθεί να καθοδηγεί τα βήματά μας. Το χρέος μας για δικαίωση της θυσίας τους παραμένει ακέραιο, όπως ακέραιη παραμένει και η βούλησή μας για την επίλυση του Κυπριακού" τόνισε.

Είπε ότι πρώτιστος στόχος μας είναι η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας και του λαού μας προσθέτοντας πως για τον στόχο αυτό εργάζεται με συνέπεια και μεθοδικότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

"Επιδίωξή μας είναι η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου, για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου. Με στοχευμένες και ουσιαστικές προτάσεις και θέσεις, στοχεύουμε στην επανέναρξη ουσιαστικών διαβουλεύσεων, από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στο Crans-Montana".

Μοναδική αποδεκτή λύση για εμάς, συνέχισε, είναι εκείνη που θα επανενώνει την Κύπρο και θα διασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό, ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τις επόμενες γενιές Κυπρίων.

"Το όνομα του Νικόλα Ιωάννου, όπως και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, θα παραμείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στις λαμπρές σελίδες της Ιστορίας της Κύπρου, υπενθυμίζοντάς μας το διαρκές χρέος μας απέναντι στη θυσία τους", κατέληξε ο Υπουργός.

