Για απόπειρα παράκαμψης των Τουρκοκυπρίων και παραγνώρισης τους καθεστώτος και της βούλησής τους, κατηγορεί ο Τουφάν Έρχιουρμαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αφορμή για την αντίδραση του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ήταν η πρόσκληση του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τον Τούρκο ομόλογό του για συνάντηση, μέσω της συνέντευξής του στη γαλλική εφημερίδα «Λε Φιγκαρό».

Σε γραπτή δήλωση, ο κύριος Έρχιουρμαν αναφέρει ότι τέτοια προσέγγιση πλήττει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και δεν συμβάλλει στο κλίμα που απαιτείται για επίλυση του Κυπριακού.

Προβάλλει τη θέση ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, ως ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους στο νησί -κατά την έκφρασή του -συμμετέχει ισότιμα στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΡΙΚ