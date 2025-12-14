Ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζητά ήδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν 5 με 6 τομείς συγκυριαρχίας στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας και της ισότιμης κυριαρχίας, οι Αμερικανοί κοινοποιούν τους βασικούς πυλώνες της διεθνούς πολιτικής τους.

Επί τη βάσει αυτών των πυλώνων επιδιώκουν να διατηρήσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο η ΕΕ βρίσκεται σε παρακμή. Εφόσον οι ΗΠΑ είναι υπερδύναμη, λογικό είναι να έχουν λόγο και σε ζητήματα όπως το Κυπριακό, που είναι άλυτα.

Το ερώτημα είναι εάν έχουν πρόθεση να επέμβουν και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν το Κυπριακό, με την τροπή που παίρνει, μπορεί ν’ αποδράσει από την ισχύ της Τουρκίας, που καθορίζει και εγκλωβίζει εν πολλοίς τη διευθέτηση στην πρακτική μιας διχοτομικής μορφής λύσης.





