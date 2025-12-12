Με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν συναντήθηκε στα κατεχόμενα ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται από τ/κ ΜΜΕ, ο Τ/κ ηγέτης «συναντήθηκε με τον Γιοχάνες Χαν, τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, ο οποίος διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αναφέρεται ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο «προεδρικό μέγαρο» και τον κ. Χαν υποδέχτηκε ο «υφυπουργός παρά τω προέδρω», Μεχμέτ Ντανά.



Πηγή: ΚΥΠΕ