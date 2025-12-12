Ξεκίνησε λίγο μετά τις 16.00 η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και την χθεσινή συνάντησή του με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στη συνεδρία συμμετέχουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τάσος Τζιωνής, ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς Μενέλαος Μενελάου, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Κάρογιαν, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, και εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Σωτήρης Ιωάννου.

Παρόντες είναι και ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.



Διαβάστε επίσης: Συνέρχεται το Εθνικό για να ενημερωθεί από τον ΠτΔ για εξελίξεις στο Κυπριακό





Πηγή: ΚΥΠΕ