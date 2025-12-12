Σύμβολο τόσο της ιστορίας όσο και της ελπίδας είναι η Λευκωσία, έγραψε η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου στο Βιβλίο Επισκεπτών του Δημαρχείου Λευκωσίας, το οποίο επισκέφθηκε μαζί με τον Προέδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι την κ. Σάντου, την οποία συνόδευε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Λευκωσίας ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ο Δήμαρχος Λευκωσίας καλωσόρισε τους δύο Προέδρους εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών της πρωτεύουσας, εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία τους στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας και υπογραμμίζοντας τη σημασία του θεσμικού διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Πρόεδρος της Μολδαβίας υπέγραψε το Βιβλίο Επισκεπτών του Δημαρχείου, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι ευγνώμων για τη θερμή υποδοχή στη Λευκωσία, μια πόλη που αποτελεί σύμβολο τόσο της ιστορίας όσο και της ελπίδας. Είθε η συνεργασία μας να ενισχυθεί, καθώς εργαζόμαστε μαζί για την ειρήνη, τον διάλογο και ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον».

Ακολούθως, ο Δήμαρχος, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Μολδαβίας, μετέβησαν στον τελευταίο όροφο του Δημαρχείου, όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πανοραμική θέα της πόλης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Μολδαβίας περιηγήθηκε στην εντός των τειχών Λευκωσίας, κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, αποκτώντας άμεση εικόνα της πραγματικότητας της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης.



Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Η διεύρυνση είναι «ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο» της Κυπριακής Προεδρίας



Πηγή: ΚΥΠΕ