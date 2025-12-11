Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως πολλάκις έχει τονιστεί από την Κυβέρνηση, επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να τεθούν οι βάσεις για επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, με απώτερο στόχο την επίλυση του προβλήματος.

Της συνάντησης με την αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, προηγήθηκε επίσκεψη των ηγετών των δύο κοινοτήτων στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκαν μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Mετά το τέλος της επίσκεψης, θα αναχωρήσουν για τα Γραφεία Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, όπου είναι προγραμματισμένη η κοινή συνάντηση με την κυρία Ολγκίν.

Ακολούθως, θα παραστούν στη Δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.