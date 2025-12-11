Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και καταλυτικά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε τόσο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όσο και για να έχουμε την απαραίτητη πρόοδο μετά την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε σήμερα η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση, στο Προεδρικό Μέγαρο, η κα Ραουνά είπε ότι «πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν, που διήρκησε περίπου δύο ώρες, ακριβώς διότι ήταν μια εποικοδομητική, παραγωγική συνάντηση.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι εντατικοποιούνται οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κ. Χαν σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.

Ο κ. Χαν ενημέρωσε για μια σειρά επαφών που είχε ο ίδιος με Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες από τον κ. Χαν για να επισκεφθεί την Άγκυρα στο πλαίσιο της εντολής του για το Κυπριακό.

Την ίδια στιγμή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και η σύνοψη της όλης συνάντησης (του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Χαν) είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνολική λύση του Κυπριακού χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ».

Ερωτηθείσα πώς θα μπορούσε η ΕΕ να έχει ενεργότερη εμπλοκή κατά τη διάρκεια συνομιλιών για το Κυπριακό και όχι μόνο ρόλο παρατηρητή, η κα Ραουνά είπε ότι «η ΕΕ έχει, ήδη, ενεργότερη εμπλοκή. Είχαμε και αυτό τον διορισμό μιας πολιτικής προσωπικότητας - να θυμίσουμε ότι ο κ. Γιοχάνες Χαν είναι πρώην Επίτροπος, συμπεριλαμβανομένου και του σημαντικού χαρτοφυλακίου της Διεύρυνσης, οπότε, αντιλαμβάνεστε, ότι είναι εξαιρετικός γνώστης και των ευρωτουρκικών σχέσεων, κάτι που, επίσης, συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκείνα τα εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και καταλυτικά στις προσπάθειες που καταβάλλουμε τόσο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όσο και μετά την επανέναρξη, για να έχουμε την απαραίτητη πρόοδο. Διότι ακριβώς πρώτον, έχει τα εργαλεία η ΕΕ σε σχέση με τα ευρωτουρκικά, αλλά και επειδή η όποια λύση του Κυπριακού, στη βάση πάντα του συμφωνημένου πλαισίου, πρέπει να συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το έχουμε βιώσει και στον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε μια εξαιρετικά θετική επίδραση στην επίτευξη προόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό της Κύπρου για να έχουμε ακριβώς την απαραίτητη πρόοδο».

Σε ερώτηση αν η ΕΕ θα μπορούσε να συμμετέχει στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η κα Ραουνά είπε ότι «οι διαπραγματεύσεις είναι κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τη δική μας πλευρά, διότι είναι στα Ηνωμένα Έθνη που υπάρχει η βάση λύσης του Κυπριακού και τα σχετικά ψηφίσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να στηρίξει, να ενισχύσει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και νομίζω η απάντηση στο ερώτημά σας δόθηκε από τον ίδιο τον κ. Χαν σε δηλώσεις του, και η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Κυπριακό χωρίς την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».