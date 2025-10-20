Σχόλιο για την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στο ψευδοκράτος και τη συζήτηση που προκάλεσε η εικόνα από τα πανηγύρια της νίκης του, όπου μια γυναίκα εμφανίζεται να τον “καπνίζει” , έκανε ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ο κ. Κυριακού σημείωσε ότι η αντίδραση πολλών Τουρκοκυπρίων, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών, απέναντι στις προσπάθειες ισλαμοποίησης των κατεχομένων, είναι έντονη και συνειδητή: «Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν την ισλαμοποίηση. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι, που ξέρουν ιστορία και γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες μιας τέτοιας πορείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Ο Ερχιουρμάν δείχνει πιο κοσμική κατεύθυνση»



Ο θεολόγος εκτίμησε ότι η εκλογή Ερχιουρμάν ενδέχεται να οδηγήσει σε μια πιο κοσμική διακυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι το φαινόμενο της εξισλαμοποίησης «είναι επιβολή που προέρχεται από την Άγκυρα». «Αν καταφέρει να αποτινάξει αυτές τις πιέσεις, θα προσφέρει πολλά στους Τουρκοκύπριους, που στην πλειονότητά τους δεν είναι φανατικοί ισλαμιστές», σημείωσε.



Για το “λιβανιστήρι” στα πανηγύρια



Αναφερόμενος στο βίντεο όπου μια γυναίκα θυμιατίζει τον Ερχιουρμάν την ώρα των πανηγυρισμών, ο κ. Κυριακού σχολίασε ότι το γεγονός δεν πρέπει να εκληφθεί ως «ορθόδοξη έκφραση» ή θρησκευτικό σύμβολο, αλλά ως πολιτισμικό στοιχείο κοινό σε πολλές παραδόσεις:

«Το λιβανιστήρι υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν παράδοση παράλληλη με τη δική μας και έχουν υιοθετήσει πολλά κοινά έθιμα. Υπάρχουν Τουρκοκύπριοι που βάφουν αυγά το Πάσχα ή φτιάχνουν φλαούνες — συμμετέχουν στα κυπριακά έθιμα», ανέφερε.



Και πρόσθεσε: «Η μειονότητα συχνά υιοθετεί παραδόσεις της πλειονότητας, αλλά και τα κοινά λαϊκά έθιμα είναι πολιτισμικά, όχι θρησκευτικά.













