Η εκλογή του νέου κατοχικού ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, έφερε ανακοινώσεις από τα πολιτικά κόμματα της Ελληνοκυπριακής πλευράς.



Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, η απόφαση του τουρκοκυπριακού λαού στέλνει μηνύματα σχετικά με την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό πρόβλημα, απορρίπτοντας το σχέδιο λύσης του πρώην κατοχικού ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, το οποίο αφορούσε λύση «δύο κρατών».



Ακολουθούν οι αυτούσιες ανακοινώσεις των πολιτικών κομμάτων και αρχηγών:



Δημοκρατικός Συναγερμός

Η χθεσινή ψηφοφορία στα κατεχόμενα έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Οι Τουρκοκύπριοι, με την ψήφο τους, γύρισαν την πλάτη στη διχοτομική πολιτική των δύο κρατών στηρίζοντας την επανένωση της Κύπρου, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Η επικράτηση του κ. Τουφάν Ερχιουρμάν αποτελεί ευκαιρία για επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού με σοβαρότητα, ρεαλισμό και πολιτική βούληση.

Ελπίζουμε πως η ανάδειξή του θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα διασφαλίζει το μέλλον όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, εντός της ΕΕ.

ΑΚΕΛ

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας στα κατεχόμενα για ανάδειξη νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και προοπτικής για το Κυπριακό.

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στον ασφυκτικό εναγκαλισμό από την Τουρκία, μήνυμα υπέρ της ομοσπονδίας κι ενάντια στη «λύση δύο κρατών» που πρότασσε ο διχοτομιστής Ερσίν Τατάρ. Οι Τουρκοκύπριοι απέρριψαν τις απροκάλυπτες κι αυταρχικές παρεμβάσεις της τουρκικής κυβέρνησης υπέρ του Τατάρ και της ατζέντας του. Ταυτόχρονα, στο αποτέλεσμα εκφράστηκε και η μεγάλη κοινωνική αντίδραση απέναντι στις κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα κατεχόμενα και πιέζουν δραματικά το βιοτικό επίπεδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την εκφρασμένη ετοιμότητα του ΓΓ του ΟΗΕ για μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό με επικέντρωση στην ουσία και όχι μόνο στα ΜΟΕ, δημιουργεί προϋποθέσεις για να τερματιστεί το πολύχρονο αδιέξοδο και να ξανατεθεί το Κυπριακό στις ράγες των διαπραγματεύσεων για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, για επανένωση και ειρήνη. Για το ΑΚΕΛ άμεσος στόχος πρέπει να είναι για όλους η συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά, με κατοχυρωμένες όλες τις συγκλίσεις και η διαπραγμάτευση στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες για τα εναπομείναντα θέματα.

Το ΑΚΕΛ στέλνει μήνυμα συνέχισης του κοινού αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, επανενωμένη και ειρηνική, απαλλαγμένη από συρματοπλέγματα, ξένους στρατούς και κηδεμόνες. Μια Κύπρο κοινή πατρίδα όλων των παιδιών της.

ΔΗΚΟ

Οι τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους απέρριψαν τον Τατάρ που επέμενε στη λύση των δύο κρατών. Αναμένουμε να δούμε τώρα εάν η Τουρκία είναι έτοιμη για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πάνω στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των ΗΕ.

ΕΛΑΜ - Χ.Χρίστου: «Εμείς δε θα δώσουμε συγχαρητήρια στον κατοχικό ηγέτη»

«Δε θα πούμε ότι αυτή η εκλογή έχει προσδώσει νέες ελπίδες για το κυπριακό και δε θα κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Δεν αναμένουμε καμία αλλαγή, αφού και ο ίδιος ο Ερχιουμάν είπε ότι θα είναι σε συνεννόηση με την Τουρκία».

ΕΔΕΚ

Μετά τα αποτελέσματα των παράνομων «εκλογών» στην κατεχόμενη Κύπρο, στις οποίες οι εναπομείναντες τουρκοκύπριοι και ένας μεγάλος αριθμός εποίκων ανέδειξαν τον Τουφάν Ερχιουρμάν ως δήθεν «ηγέτη» της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για να μην επαναληφθούν τα παθήματα από τις θητείες των δήθεν «διαλλακτικών» Ταλάτ και Ακκιντζί, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πολύ πρόσφατες δηλώσεις του Ερχιουρμάν, όπως:

«Δεν θα εγκαταλειφθούν οι αποτελεσματικές και δραστικές εγγυήσεις της Τουρκίας σε περίπτωση πιθανής λύσης του Κυπριακού». Δεν θα αποσυρθεί από το νησί η Τουρκία σε μια περίοδο που συγκεντρώνονται πολλές χώρες στη “νότια Κύπρο”».



«Δεν είμαστε από εκείνους που λένε ότι η Αμμόχωστος, η Λευκωσία και η Κερύνεια μας αρκούν. Η Πάφος, η Λεμεσός και η Λάρνακα είναι επίσης δικές μας».

Ειδικά, η τελευταία δήλωση επιβεβαιώνει ότι απώτερος στόχος της τουρκικής πλευράς είναι ο πλήρης πολιτικός έλεγχος της Κύπρου, μέσα από μια κακή – για τον τόπο – λύση χαλαρής συνομοσπονδίας, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στην Τουρκία, με προγεφύρωμα την τουρκοκυπριακή ηγεσία, να ελέγχει τους ενεργειακούς πόρους της Κύπρου.

Βεβαίως, ο κ. Ερχιουρμάν θα κριθεί και μάλιστα σύντομα, καθώς επίκειται η σύγκληση νέας πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό και θα φανεί εάν έχει την όποια διάθεση να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την ουσία του Κυπριακού, που να οδηγούν σε λύση, δημοκρατική, βιώσιμη και συμβατή με τους ευρωπαϊκούς νόμους.



Μέχρι τότε, ας περιορίσουμε τις ψευδαισθήσεις και να έχουμε στη σκέψη και στην πολιτική μας ότι απέναντι μας έχουμε την κατοχική, επεκτατική και αδιάλλακτη Τουρκία.

ΔΗΠΑ

Η Δημοκρατική Παράταξη σημειώνει με ικανοποίηση την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της Τ/Κ κοινότητας, ένα αποτέλεσμα που στέλνει σαφές μήνυμα απόρριψης της πολιτικής των δύο κρατών και της διχοτόμησης.

Η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων εξέφρασε με τη ψήφο της τη θέληση για λύση στο πλαίσιο μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας, όπως προνοούν τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, όπως προεκλογικά διακήρυσσε ο νεοεκλεγείς ηγέτης των Τ/Κ.

Όμως παρά τις προσδοκίες που γεννά το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας στα κατεχόμενα, το παρελθόν, μας έχει διδάξει ότι, πέραν των διαθέσεων και των επιλογών της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει τον καθοριστικό λόγο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, κυρίως επί ζωτικών του πτυχών, δηλαδή της ασφάλειας, της κατάργησης των εγγυήσεων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων.

Αναμένουμε τα επόμενα βήματα, συμφωνώντας με τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η επικείμενη προγραμματισμένη άτυπη διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο ΓΓ και «αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

ΑΛΜΑ

Η επικράτηση του Τουφάν Ερχιουμάν στις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: η πλειοψηφία όσων ψήφισαν (και δεν είναι μόνο Τουρκοκύπριοι), διατηρεί την επιθυμία για ευρωπαϊκή πορεία και συμμετοχή στην Κυπριακή Δημοκρατία, και όχι απομόνωση και οριστική διχοτόμηση.

Ενώ η νίκη του Ερσίν Τατάρ θα σήμαινε ταφόπλακα για κάθε ελπίδα επίλυσης του Κυπριακού κι ενώ η αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας παραμένει, η επικράτηση του Ερχιουρμάν αφήνει μια μικρή έστω χαραμάδα αισιοδοξίας. Δεν είναι νίκη, δεν είναι τέλος, αλλά μια εξέλιξη που πολύ σύντομα θα διαφανεί αν θα μετατραπεί σε ευκαιρία.

Σε κάθε περίπτωση, συγχαίρουμε τον Τουφάν Ερχιουρμάν ως τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και ελπίζουμε ότι, ως Κύπριος, θα εργαστεί για μια Κύπρο που θα παραμένει έμπρακτα και ουσιαστικά έξω από κάθε πολιτική και στρατιωτική επιρροή της Τουρκίας, ώστε να καταστεί εφικτή η δίκαιη και ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.

Ως προς τις αρχές μιας τέτοιας λύσης, οι θέσεις μας είναι αυτές που καταγράφονται στο Καταστατικό μας.





Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Η χτεσινή διαδικασία στα κατεχόμενα αποτελεί επανάληψη των προηγούμενων, υπό την επιτήρηση των κατοχικών στρατευμάτων και με τη συμμετοχή των εποίκων που αποτελούν την πλειοψηφία. Αυτοί οι παράγοντες αναπόφευκτα στρεβλώνουν τη διαδικασία. Ατυχώς, ούτε αυτή τη φορά, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προέβαλε αυτά τα αναμφισβήτητα στοιχεία.



Θυμίζουμε ότι συχνά οι μεγαλύτερες απογοητεύσεις επέρχονται όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε στην πράξη αν ο Ερχιουρμάν ως επίσημος πλέον συνομιλητής με την Ε/κ πλευρά θα μπορέσει να ξεφύγει από τον έλεγχο της Τουρκίας ως προς την παραμονή των εποίκων, των στρατευμάτων και των εγγυήσεων ανεξαρτήτως του τι διακήρυττε καθόλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στα κατεχόμενα.



Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει τη δική του συμβολή στον κοινό αγώνα των Κυπρίων ενάντια σε κάθε χωριστική λύση, για μια ενιαία κοινωνία και οικονομία σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με διασφάλιση των ανθρώπινων και των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων χωρίς ξένους στρατούς, εγγυήσεις και εποίκους.

VOLT



Η τουρκοκυπριακή κοινότητα στέλνει σαφές μήνυμα! Η ειρήνη στην Κύπρο δεν θα εμποδιστεί!

