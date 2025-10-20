Η εκλογή του Τουφάν Ερχουρμάν στην ηγεσία του ψευδοκράτους με ποσοστό 62,7% «δεν αλλάζει εκ βάθρων τη γεωπολιτική ισορροπία στην Κύπρο», εκτιμά ο απόστρατος Τούρκος ναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, θεωρητικός του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan).

Σε άρθρο του στο Veryansın TV, ο Γκιουρντενίζ υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα σηματοδοτεί «μια νέα πολιτική φάση», καθώς, όπως λέει, «ο τουρκοκυπριακός λαός αντέδρασε σε εσωτερικές και εξωτερικές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής του».



«Η διπλωματία χωρίς ισχύ δεν έχει νόημα»



Ο πρώην ναύαρχος θεωρεί πως, ακόμη κι αν ο Ερχουρμάν επιχειρήσει να κινηθεί σε ομοσπονδιακή βάση, τα εμπόδια παραμένουν αμετάβλητα: «Οι μαξιμαλιστικές θέσεις της ''Νότιας Κύπρου'' (όπως αποκαλεί την ΚΔ), η μεροληπτική στάση της Ε.Ε. και ο άξονας ΗΠΑ–Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου δεν έχουν αλλάξει. Η Κύπρος δεν μπορεί να αποκοπεί από τη γεωπολιτική πραγματικότητα της Ανατολικής Μεσογείου», σημειώνει.



Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια της Τουρκίας, η διατήρηση της Γαλάζιας Πατρίδας και η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί είναι «ζητήματα υπαρξιακής σημασίας».



«Η διπλωματία έχει αξία μόνο όταν συνοδεύεται από δύναμη. Και αυτή η δύναμη προέρχεται από την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο. Η Τουρκία, η 'ΤΔΒΚ 'και η Γαλάζια Πατρίδα είναι αδιαίρετο σύνολο», τόνισε.



«Η εκλογή δείχνει πρόθεση, όχι αλλαγή πορείας»



Ο Γκιουρντενίζ καταλήγει ότι η εκλογή Ερχουρμάν πρέπει να θεωρηθεί «ένδειξη αλλαγής πρόθεσης, όχι κατεύθυνσης», και ότι «το πραγματικό βάρος των εξελίξεων θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου, όχι από τις δηλώσεις».