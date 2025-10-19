Η Κυπριακή Δημοκρατία, σε σύμπραξη με το Ισραήλ, επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία, ισχυρίστηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό.

Μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o κ. Φιντάν υποστήριξε ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία, σε σύμπραξη με το Ισραήλ, επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία, η οποία, όπως είπε, έχει προειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, καταγράφοντας τις θέσεις της. Κατηγόρησε ακόμη την Κύπρο ότι «ήταν από τις μία-δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα» κατά την έκφρασή του.

Ανέφερε ακόμη, ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Yπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση, είπε.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στη Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης (SAFE), ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί (χακαριστεί) από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Είπε ακόμη ότι, «η Τουρκία περιμένει από την Αθήνα να επιδείξει την ίδια ωριμότητα», όπως όταν η Άγκυρα, το 1980, «δέχτηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ», καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη.

O Τούρκος ΥΠΕΞ, κάνοντας αναφορά στα χωρικά ύδατα, δήλωσε επίσης ότι «το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί».

