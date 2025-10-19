Απάντηση στην επιθετική ρητορική του Χακάν Φιντάν δίνει η Αθήνα, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» αναφέρει σε δήλωσή του ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται, οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» συμπληρώνει.

Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν

Χθες, σε νέες επικριτικές δηλώσεις για την Ελλάδα προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Χακάν Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις της χώρας του με την Αθήνα, αναφέροντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Ο Τούρκος υπουργός προέτρεψε τη γειτονική χώρα να «φέρουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που, σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Η αναφορά του Φιντάν στο Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πολιτική στάση, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε αυτή την καυχησιολογία ως «θέμα που αξίζει να παρακολουθείται με προσοχή», προειδοποιώντας ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Στην ίδια γραμμή, ο Φιντάν επανέφερε τη συζήτηση για τη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974.

«Η Τουρκία τότε είπε “εντάξει” και αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί», ανέφερε ο Φιντάν, προσθέτοντας πως η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και πήρε την απόφαση με γνώμονα τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι σήμερα, η Τουρκία αναμένει από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια στρατηγική ωριμότητα, καθώς οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν περιορίζονται μόνο στις υποθετικές διαφορές των δύο χωρών.

Συνεδρίαση Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Ο Φιντάν επισήμανε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

Η Τουρκία, παρά τις διαφωνίες της με την Ελλάδα, παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και επιθυμεί τη συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Πηγή: Πρώτο Θέμα