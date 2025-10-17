Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση και απελευθέρωση της Κύπρου και επικράτηση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του λαού μας, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σε ομιλία της στο «5ο Παγκύπριο Συναπάντημα Προσφύγων», όπου εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι "εκτοπισμένοι και μη, ενώνουμε ξανά τις φωνές και τις ψυχές μας, για να ανανεώσουμε την αδιαπραγμάτευτη βούλησή μας. Να συνεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση και απελευθέρωση της Κύπρου, για την επικράτηση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του λαού μας".

"Εδώ, πλησίον του Μνημείου – Αντίσκηνου της Προσφυγιάς, εκεί όπου το 1974 βρήκαν καταφύγιο άντρες, γυναίκες και παιδιά που ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη τους. Εκεί όπου στέγασαν τον πόνο και το δάκρυ, στρέφουμε σήμερα το βλέμμα μας στο παρελθόν, όχι για να μείνουμε δέσμιοι του, αλλά για να αντλήσουμε δύναμη, έμπνευση και συνέπεια από αυτό" είπε.

Σήμερα, ανέφερε η Υπουργός, τιμούμε όλους εκείνους που, μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες, κράτησαν άσβεστη τη μνήμη, ζωντανή την ελπίδα και ακέραιη την ταυτότητά μας.

"Τιμούμε τους ήρωες και τους νεκρούς μας, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν και στέκονται ακόμα όρθιοι, υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πρόοδο, την ελευθερία και την ευημερία του τόπου μας".

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται "έτσι ώστε η μικρή μας Κύπρος να συνεχίσει να είναι ο υπολογίσιμος εταίρος και ο ισχυρός πυλώνας της ασφάλειας και της ειρήνης στην ευρύτερη ταραγμένη περιοχή μας", προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εργάζεται μαζί με τους συνεργάτες του, μέσα από τη διπλωματική οδό για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

"Επιδιώκοντας την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στο τόπο μας, κύριο στόχο αποτελεί η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας στη βάση πάντοτε των περί Κύπρου Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των αρχών της διεθνούς νομιμότητας. Εκείνο που οραματιζόμαστε για την Κύπρο είναι η δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου κράτος, απαλλαγμένου από στρατούς κατοχής, το αναχρονιστικό σύστημα εγγυήσεων και τις οποιεσδήποτε ξένες επεμβάσεις" τόνισε.

Η Υπουργός είπε ότι έχουμε χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια ελεύθερη πατρίδα.

Τα παιδιά μας "έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα, όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης, να περπατήσουν χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς στην Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τη Μόρφου, την Καρπασία. Σε κάθε σπιθαμή της γης που ανάστησε τους προγόνους μας και τροφοδότησε την ιστορική μας μνήμη".

"Οφείλουμε, λοιπόν, να κρατήσουμε άσβεστο τον πόθο της επιστροφής. Να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την ανυποχώρητη θέληση, τη διεκδίκησης και την πίστη ότι ο αγώνας για δικαίωση θα ευοδωθεί", συνέχισε.

Οπως είπε η Υπουργός, σε αυτή την πορεία, η Παιδεία είναι η μεγάλη μας δύναμη γιατί η Παιδεία είναι αυτή που χαράζει την ταυτότητα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών και που καλλιεργεί τις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης και της ελευθερίας, που διδάσκει την κριτική σκέψη και εμπνέει την ιστορική ευθύνη.

"Αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός των εκπαιδευτικών μας σχεδιασμών. Να βοηθήσουμε τους νέους και τις νέες μας να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας, να συνειδητοποιήσουν την προσήλωση του Ελληνισμού στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, και να αναδειχθούν, όπως έχει ανάγκη ο τόπος μας, στους πρωταγωνιστές της ειρήνης, της προόδου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην Κύπρο και στον κόσμο ολόκληρο", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ