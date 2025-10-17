Ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι «νιώθει ισχυρότερη» μετά την ανάπτυξη ισραηλινών αμυντικών και επιθετικών οπλικών συστημάτων στο έδαφός της.

«Η ''Νότια Κύπρος'', όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, αισθάνεται πλέον πιο δυνατή, επειδή το Ισραήλ έχει μεταφέρει εκεί όπλα — τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Οι Ελληνοκύπριοι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα εναντίον της ''Βόρειας Κύπρου'' και της Τουρκίας. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος εκ μέρους του Ισραήλ», δήλωσε ο Τατάρ σε δηλώσεις του στα Κατεχόμενα.



Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε επίσης ότι οι ισχυρισμοί περί παρουσίας ομάδων όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς ή ιρανικών στοιχείων στο ψευδοκράτος είναι «εντελώς ψευδείς και αβάσιμοι».

«Δεν υπάρχει καμία τέτοια δραστηριότητα στη «Βόρεια Κύπρο» (όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος). Αυτές οι κατηγορίες εξυπηρετούν μόνο πολιτικές σκοπιμότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Turkish Cypriot President Ersin Tatar:



Southern Cyprus feels stronger now because Israel has brought weapons there — both defensive and offensive.



The Greek Cypriots believe they could use Israel’s weapons against Northern Cyprus and Türkiye. I think this is a mistake by… pic.twitter.com/i0Y8Q6Y8cl — Clash Report (@clashreport) October 17, 2025



Υπενθυμίζεται ότι ο Τατάρ ισχυρίστηκε πριν μερικές μέρες ότι η Αθήνα και το Τελ Αβίβ δεν τον θέλουν στην «εξουσία» λόγω της στενής συνεργασίας του με την Άγκυρα. Λίγες ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης «δύο κρατών».

Μιλώντας στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, ο Τατάρ χαρακτήρισε την «εκλογική αναμέτρηση» της 19ης Οκτωβρίου «εξαιρετικά κρίσιμη», υποστηρίζοντας πως απέναντί του βρίσκεται «ένα μπλοκ που ταυτίζεται με τη νοοτροπία της ελληνοκυπριακής διοίκησης και επιτίθεται εδώ και χρόνια τόσο στην Τουρκία όσο και στους Τουρκοκυπρίους».