Ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η Αθήνα και το Τελ Αβίβ δεν τον θέλουν στην «εξουσία» λόγω της στενής συνεργασίας του με την Άγκυρα. Λίγες ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε τη θέση του υπέρ της λύσης «δύο κρατών».

Μιλώντας στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, ο Τατάρ χαρακτήρισε την «εκλογική αναμέτρηση» της 19ης Οκτωβρίου «εξαιρετικά κρίσιμη», υποστηρίζοντας πως απέναντί του βρίσκεται «ένα μπλοκ που ταυτίζεται με τη νοοτροπία της ελληνοκυπριακής διοίκησης και επιτίθεται εδώ και χρόνια τόσο στην Τουρκία όσο και στους Τουρκοκυπρίους».

Υποστήριξε ότι οι δεκαετίες διαπραγματεύσεων για μια ομοσπονδιακή λύση δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα, παρά τις υποχωρήσεις που – όπως είπε – ήταν έτοιμοι να κάνουν οι Τουρκοκύπριοι πρώην ηγέτες Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί.

«Οι Ε/κ θέλουν ολόκληρη την Κύπρο. Η ομοσπονδία σημαίνει να καθίσουμε ξανά στο τραπέζι με τους Ε/κ και να φύγει ο τουρκικός στρατός. Ο λαός μας δεν πρέπει ποτέ να το επιτρέψει αυτό. Η ύπαρξή μας εξαρτάται από την παρουσία της Τουρκίας εδώ», ανέφερε.

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι μια επικράτηση των «ομοσπονδιακών υποψηφίων» θα αποτελούσε «πρόσκαιρο κέρδος αλλά στρατηγικό λάθος» και δήλωσε βέβαιος ότι «ο λαός θα πάρει τη σωστή απόφαση».

Αναφερόμενος στη στάση της Λευκωσίας, ο Τατάρ υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «έχει κουραστεί από τη σταθερή μου στάση» και ότι «ο ελληνοκυπριακός Τύπος γράφει συνεχώς πως θα χάσω, για να παρουσιάσει την επιστροφή του Τουφάν Ερχιουρμάν στις συνομιλίες ως δική του επιτυχία».

«Αυτό γίνεται για να δείξει ο Χριστοδουλίδης στον λαό του ότι ανάγκασε την τουρκοκυπριακή ηγεσία να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υποστήριξε.

«Αυξάνεται το ενδιαφέρον του Ισλαμικού κόσμου»

Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι σε πολλές συναντήσεις στο εξωτερικό εκπροσωπεί το ψευδοκράτος «με τη δική του σημαία και το συνταγματικό του όνομα».

Κατά τον ίδιο, «το ενδιαφέρον του τουρκικού και ισλαμικού κόσμου για την τδβκ αυξάνεται μέρα με τη μέρα» και χάρη στην «ανιδιοτελή στήριξη της Τουρκίας» έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια των κατ΄ισχυρσμό διεθνών κυρώσεων και απομονώσεων.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το επίπεδο ευημερίας στην τδβκ συνεχίζει να ανεβαίνει» και ότι «το μέλλον είναι ελπιδοφόρο».

Ισχυρισμοί για εξοπλισμό ΚΔ από Ισραήλ

Στο πεδίο της ασφάλειας, ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι «πολλοί Ισραηλινοί εγκαθίστανται στα ελληνοκυπριακά εδάφη για λόγους ασφαλείας» και ότι το Ισραήλ εξοπλίζει τη Λευκωσία, προκαλώντας ανησυχία ακόμη και στους ίδιους τους Ελληνοκύπριους.

«Η οικονομία της, που στηρίζεται στον τουρισμό και τις τράπεζες, δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον εξοπλισμό», είπε, προσθέτοντας πως «ο Χριστοδουλίδης έχει μπλέξει σε μεγάλα σχέδια που τον ξεπερνούν».

Ο Ερσίν Τατάρ κατηγόρησε τέλος το Ισραήλ και την Ελλάδα ότι επιθυμούν την ήττα του

«Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν με θέλουν επικεφαλής του κράτους, γιατί αντιστέκομαι μαζί με την Τουρκία στα σχέδιά τους και χαλώ τα παιχνίδια τους. Γιατί να με θέλουν;», είπε.

Συνέδεσε, μάλιστα, την περίπτωση της Κύπρου με τη Γάζα, λέγοντας ότι «όσα συμβαίνουν εκεί δείχνουν πως η αρχή των δύο κρατών είναι η πιο λογική και ρεαλιστική λύση για τη συνύπαρξη δύο λαών».

Πηγή: ΚΥΠΕ