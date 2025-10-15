«Iστορικό βήμα» χαρακτήρισε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ την απόφαση, που υιοθέτησε η "βουλή" στο ψευδοκράτος υπέρ της αρχής της λύσης "δύο κρατών" στο Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιλμάζ ανέφερε πως «ένα σημαντικό βήμα που αντικατοπτρίζει τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού έγινε σήμερα στην τδβκ. Υποδεχόμαστε με μεγάλη ικανοποίηση την έγκριση, με πλειοψηφία, της πρότασης απόφασης που βασίζεται στην αρχή της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό».

Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί «ισχυρή έκφραση της αποφασιστικότητας του τουρκοκυπριακού λαού να προστατεύσει την κυριαρχία, την ταυτότητα και το μέλλον του», προβάλλοντας παράλληλα τον ισχυρισμό πως «το μοντέλο της ομοσπονδίας έχει πλέον εξαντληθεί».

«Μια ρεαλιστική, βιώσιμη και δίκαιη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών», ισχυρίστηκε ο Γιλμάζ, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του σε όλους τους "βουλευτές" που ψήφισαν υπέρ.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την «απόφαση του τουρκοκυπριακού λαού να καθορίζει το μέλλον του».

Πηγή: ΚΥΠΕ