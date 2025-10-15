Η Άγκυρα χαιρέτισε την απόφαση της «Βουλής» του κατοχικού καθεστώτος στα κατεχόμενα να εγκρίνει ψήφισμα υπέρ της λεγόμενης «λύσης δύο κρατών» στο Κυπριακό. Το ψήφισμα, με τίτλο «Λύση δύο κρατών στο Κυπριακό ζήτημα», εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το λεγόμενο «Κοινοβούλιο» του ψευδοκράτους, σηματοδοτώντας –όπως αναφέρει ο τουρκικός Τύπος– «σημαντική εξέλιξη» στη στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ χαιρέτισε αμέσως την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρή εκδήλωση της βούλησης του τουρκοκυπριακού λαού να προστατεύσει την κυριαρχία, την ταυτότητα και το μέλλον του». Όπως έγραψε στην πλατφόρμα NSosyal, το μοντέλο της ομοσπονδίας που συζητείται εδώ και πενήντα χρόνια «έχει πλέον εξαντληθεί» και δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύση.

Ο Γιλμάζ υποστήριξε ότι μια «ρεαλιστική, βιώσιμη και δίκαιη λύση στο νησί» μπορεί να επιτευχθεί μόνο «στη βάση δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών». Συνεχάρη τους «βουλευτές» του ψευδοκράτους για τη στάση τους, λέγοντας ότι υπερασπίζονται «το μέλλον και την αξιοπρέπεια του τουρκοκυπριακού λαού», και διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «ακλόνητα» να στηρίζει το «δικαίωμα αυτοδιάθεσης» των Τουρκοκυπρίων.



