Για τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, τον ρόλο του Λονδίνου ως εγγυήτρια δύναμη και την σημασία των στρατιωτικών Βάσεων, στο νησί μας μίλησε ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, Μάικλ Τάθαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες μέρες στο In Business.



«Η Βρετανία παίρνει σοβαρά τον ρόλο της ως εγγυήτρια δύναμη»



Ο κ. Τάθαμ υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πλήρως προσηλωμένο στις διπλωματικές προσπάθειες του ΟΗΕ για μια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

«Η Βρετανία παίρνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες της ως εγγυήτρια δύναμη. Συμμετέχουμε ενεργά στις διεθνείς συναντήσεις στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, ενθαρρύνοντας και τις δύο πλευρές να συνεργαστούν εποικοδομητικά για τη συνέχεια των συνομιλιών», τονίζει.



Ο Ύπατος Αρμοστής σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως “penholder” για το Κυπριακό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη προς την UNFICYP και τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανένωση.

«Η επανένωση είναι εφικτή και αναγκαία»



Πενήντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ο Βρετανός διπλωμάτης εκφράζει την πεποίθηση ότι μια λύση παραμένει απολύτως εφικτή.

«Η διαίρεση του νησιού είναι μια τραγωδία που δεν ωφελεί κανέναν. Όσο περισσότερο ζω στην Κύπρο, τόσο πιο συνειδητά αντιλαμβάνομαι το κόστος αυτής της κατάστασης — οικονομικά, κοινωνικά και ανθρώπινα. Μια δίκαιη λύση θα απελευθερώσει το τεράστιο δυναμικό της Κύπρου και θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή», δηλώνει.



Σύμφωνα με τον κ. Τάθαμ, το πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η πιο ρεαλιστική βάση για μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τα συμφέροντα και των δύο κοινοτήτων.

Η πρόσφατη διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελεί, όπως σημειώνει, ένδειξη ότι «υπάρχει πραγματική βούληση σε διεθνές επίπεδο για πρόοδο».



Οι Βρετανικές Βάσεις και η στρατηγική σημασία



Απαντώντας στο ερώτημα αν εξακολουθεί να ισχύει η ιδέα που είχε τεθεί το 2004 —ότι η Βρετανία θα μπορούσε να παραχωρήσει μέρος των Κυρίαρχων Βάσεων σε περίπτωση λύσης- ο Ύπατος Αρμοστής υπενθυμίζει πως οι βάσεις εξακολουθούν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διεθνή ασφάλεια.

«Η Αναθεώρηση Στρατηγικής Άμυνας του 2025 επαναβεβαίωσε ότι οι Βάσεις παραμένουν σημαντικότατο στρατηγικό πλεονέκτημα για τη βρετανική αμυντική παρουσία παγκοσμίως. Συμβάλλουν ουσιαστικά στη σταθερότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο», αναφέρει.



Απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί σε «υποθετικά σενάρια», επισημαίνοντας πως σε περίπτωση επιτυχών διαπραγματεύσεων, το Λονδίνο θα επιδιώξει «να διαδραματίσει εποικοδομητικό και διευκολυντικό ρόλο».