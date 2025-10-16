Δεξί χέρι του Ιρανού εργολάβου Μπεχντάντ Τζαφάρι φερόμενου σφετεριστή, φέρεται να είναι ο Ουκρανός κατηγορούμενος μεσίτης ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα Ντένις Ποχοντίν.

Ο Ουκρανός ο οποίος αντιμετωπίζει σωρεία κατηγοριών για προώθηση παράνομων αναπτύξεων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας G&P REAL ESTATE, φέρεται να προωθούσε και τους κολοσσούς του Ιρανού που συνελήφθη στη Γαλλία.

Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, ενώπιον Κακουργιοδικείου κατά την διαδικασία απαγγελίας των κατηγοριών του Ουκρανού, η κατηγορούσα αρχή είχε αναφέρει πως η ιστοσελίδα, G&P REAL ESTATE, διαφημίζει -μεταξύ άλλων- προς πώληση διαμερίσματα και επαύλεις της ISATIS Construction.

Στην ιστοσελίδα μάλιστα προωθούνται δύο από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της εταιρείας του Ιρανού, ο οποίος παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας isatis construction στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα του ORCHARD PROJECT στο Τρίκωμο και του ELYSIUM στην Αμμόχωστο.

Πάντως ο Ντένις Ποχοντίν ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 36 κατηγορίες σφετερισμού ε/κ περιουσιών σε Αμμόχωστο και στην Κερύνεια, στη τελευταία δικάσιμο εξέφρασε την πρόθεση για παραδοχή σε κάποιες από την κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με το Δικαστήριο να ορίζει την υπόθεση στις 4 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τα τουρκοκυπτιακά μέσα ο Ιρανός Μπεχντάντ Τζαφάρι ήταν στενός συνεργάτης και του μεγιστάνα Σιμόν Αϊκουτ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος Ιρανός που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις σφετερισμού, συνελήφθη χθες βράδυ στο αεροδρόμιο της Νίκαιας στη Γαλλία κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, από τη Κυπριακή Δημοκρατία

Η υπόθεση σφετερισμού ε/κ γης στα κατεχόμενα για την οποία θεωρείται ύποπτος αφορά 7 συγκροτήματα κολοσσούς σε Αμμόχωστο, Τρίκωμο και Ακανθού.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες 15 ημέρες ο Ιρανός φερόμενος σφετεριστής αναμένεται να εκδοθεί στη Κύπρο για την εκδίκαση της υπόθεσης του.

