Ξηλώνουν κρίκο κρίκο τη βιομηχανία σφετερισμού Ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα, που θησαυρίζει με τις περιουσίες, των προσφύγων, οι αρχές.

39χρονος Ιρανός, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις σφετερισμού, συνελήφθη στη Νίκαια, δυνάμη ευρωπαϊκού εντάλματος, που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Έχει συλληφθεί ένα πρόσωπο στη Γαλλία, για υπόθεση σφετερισμού». Είπε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου

Σύμφωνα με τον Τ/κ τύπο, πρόκειται για τον Μπεχντάντ Τζαφάρι, ιρανικής καταγωγής με παράνομη υπηκοότητα του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ, ο Τζαφάρι φέρεται να εμπλέκεται στην ανέγερση επτά τουριστικών συγκροτηματών σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Ο Ιρανός, στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης, παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας ιsatis.construction.

Μιας κατασκευαστικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται στα κατεχόμενα και διαφημίζει την πώληση πολυτελών διαμερισμάτων και επαύλεων.

Τα project τα οποία διαφημίζει είναι τα:

1) sunrise villas - ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

2) ORCHARD PROJECT - AΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

3) FIORA - AΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

4) ELYSIUM

5)ELYSIUM 2

6) infinity κοντά στο τρίκωμο

7) Hillside στην Ακανθού

Ο Αϊκουτ και η χλιδάτη ζωή

Μάλιστα ο Τουρκοκυπριακός τύπος, αναφέρει ότι ο Τζαφάρι, συνεργάζεται με θυγατρικές του ομίλου Afik, ιδιοκτησίας του Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος παραδέχθηκε ενώπιον κακουργειοδικείου κατηγορίες για σφετερισμό Ε/κ περιουσιών.

Ο ίδιος πάντως παρουσιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια χλιδάτη ζωή, με ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ αυτών οι ελεύθερες περιοχές και η Αγία Νάπα την οποία φέρεται να επισκέφθηκε το 2019 και το 2023.

Πολιτικοποίηση της σύλληψης

Στο ψευδοκράτος, πάντως άρχισε ήδη να στρώνεται ο δρόμος, για πολιτικοποίηση και αυτής της σύλληψης.

«Η οικογένειά του υποστήριξε ότι το περιστατικό έχει πολιτικά κίνητρα και ζήτησε να ξεκινήσουν διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωσή του». Αναφέρει η KIBRIS POSTASI

Ο 39χρονος Ιρανός συνελήφθη, αφού έφθασε στη Νίκαια από την Κωνσταντινούπολη, ενώ σύμφωνα με την σελίδα της Isatis Construction Limited, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών στα κατεχόμενα από το 2015.

Ερωτήματα εγείρει την ίδια ώρα, ο τρόπος, που περνούν αυτές οι περιουσίες στα χέρια των σφετεριστών.

Η ελληνοκυπριακή γη, μετά την εισβολή κηρύχθηκε εγκαταλελειμμένη και υφαρπάχτηκε, από το κατοχικό καθεστώς.