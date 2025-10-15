Σε καθεστώς εκβιασμών και σε κλίμα τρομοκρατίας λειτουργούν τα σχολεία των εγκλωβισμένων στο Ριζοκάρπασο, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, κατά τη συζήτηση που εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, λόγω περιορισμών που επιβάλλει το κατοχικό καθεστώς.

Παράλληλα, η Επιτροπή συζήτησε και τροποποίηση της διαδικασίας διορισμού και μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία των κατεχόμενων χωριών του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας, καθώς και θεσμοθέτηση αντίστοιχης διαδικασίας διορισμού και μεταθέσεων εκπαιδευτικών για τα κατεχόμενα χωριά του Κορμακίτη και της Καρπασίας, με στόχο την εξυγίανση της λειτουργίας τους.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χρήζουν διαχείρισης μία σειρά προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν, μεταξύ άλλων τους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και την παρεμπόδιση της διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης, που προκαλούν οι περιορισμοί από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος.

Η Υπουργός μετέφερε στην Επιτροπή την ετοιμότητα του Υπουργείου να προχωρήσει με υποβολή τροποποιήσεων στους κανονισμούς και σε θέματα στελέχωσης και διαδικασίας λειτουργίας των σχολείων. Υπογράμμισε ότι για το Υπουργείο συνιστά ζήτημα εθνικής σημασίας η διατήρηση της λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα και επεσήμανε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου, όταν το θέμα παρουσιάστηκε ενώπιον των Ευρωβουλευτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, ζήτησε να ενημερωθεί εάν έγιναν καταγγελίες διεθνώς και σε άλλους φορείς για το γεγονός ότι παρεμποδίζεται η πρόσβαση επιθεωρητών και άλλων λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία της κατεχόμενης Καρπασίας και εάν έχουν κάνει ενέργειες οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές ή το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις Τεχνικές Επιτροπές.

«Είναι απαράδεκτο τα 17 παιδιά να συναντούν το προσωπικό του Υπουργείου στα καφενεία», είπε.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάβρυσης Ριζοκαρπάσου, Μιχάλης Μικελλή, σημείωσε ότι η κατάσταση αυτή επικρατεί από τον Μάιο του 2023. Απαντώντας στον κ. Μυλωνά, λειτουργός του Υπουργείου Εξωτερικών που συμμετείχε στη συνεδρίαση διαβεβαίωσε ότι γίνονται καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία σχολείων στον Κορμακίτη, ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας των Μαρωνιτών στο Κοινοβούλιο, Γιαννάκης Μούσα, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθούν το συντομότερο οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας που θα επιτρέψουν στον Κορμακίτη να συμπεριληφθεί στο σύστημα διορισμών μέσω της διαδικασίας που τρέχει η Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, εισηγήθηκε να διαχωριστεί το θέμα των τροποποιήσεων από το πρόβλημα που διαπιστώθηκε με τα εμπόδια που θέτει το κατοχικό καθεστώς, ώστε να προχωρήσει πιο άμεσα η νομοθεσία που αφορά στους διορισμούς.

Μέλος της Σχολικής Εφορείας Κορμακίτη ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έχει ήδη αναλάβει να κάνει ενέργειες για πρόσληψη νηπιαγωγού, επεσήμανε, όμως, ότι αυτή δεν μπορεί να είναι μόνιμη λύση και ότι θα πρέπει το συντομότερο να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία διορισμών.

Τόσο ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ όσο και ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, υπογράμμισαν ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η πρόνοια για πρόσληψη εκπαιδευτικών κατά 50% από τις εγκλωβισμένες κοινότητες και κατά 50% από την υπόλοιπη Κύπρο, σημειώνοντας ότι αυτό είναι προς όφελος των ίδιων των μαθητών.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Κλαδικής Διευθυντών ΠΟΕΔ, Απόστολος Αποστολίδης, ανέφερε ότι σήμερα στην Καρπασία υπάρχουν τέσσερις δάσκαλοι και μία νηπιαγωγός, χωρίς όμως διευθυντή, και υπογράμμισε ότι χρειάζονται επιπλέον κίνητρα για να υπάρξει και τοποθέτηση διευθυντή στο σχολείο.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά την παρουσίαση των δεδομένων αυτών, συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων στα κατεχόμενα σε όλα τα επίπεδα. Σημείωσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί. "Ως Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και την Κυβέρνηση, θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε, γιατί η συνέχισή τους εκτροχιάζει την όλη λειτουργία των σχολείων μας και κατ’ επέκταση δημιουργεί προβλήματα στη μάθηση των παιδιών μας, στο νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο Ριζοκαρπάσου".

Πηγή: ΚΥΠΕ