Στο σημερινό της άρθρο γνώμης, η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Sabah παρουσιάζει μια έντονα επικριτική προσέγγιση για τις σχέσεις Ισραήλ, Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «σκιά σιωνιστικής αποικιοκρατίας στην Κύπρο». Το άρθρο, υπογεγραμμένο από τον αρθρογράφο Γιουτζέλ Άτζερ (Yücel Acer), υποστηρίζει ότι η συνεργασία Ισραήλ–Λευκωσίας εδραιώνεται σε «κοινή εχθρότητα απέναντι στους Τούρκους» και πως εξελίσσεται σε μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική δομή» που απειλεί τα συμφέροντα της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ επιδιώκει «να αποκτήσει στρατιωτική και ενεργειακή παρουσία στην Κύπρο εις βάρος των Τουρκοκυπρίων», ενώ ο συγγραφέας κάνει λόγο για «συστηματική διείσδυση» Ισραηλινών πολιτών μέσω αγορών ακινήτων και χορήγησης “χρυσών διαβατηρίων” από την Κυπριακή Δημοκρατία, αριθμώντας περίπου 20.000 περιπτώσεις.

Η Sabah συνδέει τη συνεργασία Ισραήλ–Κύπρου με τη στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή, υπενθυμίζοντας τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2024 μεταξύ Ουάσιγκτον και Λευκωσίας, καθώς και τις αναφορές περί ενσωμάτωσης του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX στις κυπριακές ένοπλες δυνάμεις. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σημειώνεται, είχε τότε προειδοποιήσει πως η «στρατιωτικοποίηση του νότου της Κύπρου» μπορεί να οδηγήσει σε νέα κούρσα εξοπλισμών στο νησί.

Το άρθρο κατηγορεί το Ισραήλ ότι αξιοποιεί τα κυπριακά αεροδρόμια για στρατιωτικούς και κατασκοπευτικούς σκοπούς, ενώ αναφέρεται και σε πληροφορίες περί χρήσης των κυπριακών υποδομών κατά την ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, επικαλείται δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, τις οποίες παρουσιάζει ως «προειδοποίηση» ότι «η Κύπρος μετατρέπεται σε χώρα υπό ισραηλινή επιρροή».

Ο αρθρογράφος ισχυρίζεται ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά, τυφλωμένη από την εχθρότητα προς την Τουρκία, κινδυνεύει να καταστεί αποικία του Ισραήλ», ενώ παρουσιάζει τη συνεργασία Ισραήλ–Ελλάδας–Κύπρου ως μια «αντιτουρκική συμμαχία» που εξυπηρετεί τις ενεργειακές και γεωπολιτικές επιδιώξεις της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο.



H φώτο είναι από Τούρκο σκιτσογράφο