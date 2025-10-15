Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» τη συμφωνία ειρήνης για την Γάζα που συγκέντρωσε τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, σημειώνοντας ωστόσο πως τώρα αρχίζει η μεγάλη προσπάθεια για την υλοποίησή της. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, τόνισε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ αποτελεί αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αποδείξει την αξιοπιστία της μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και το διπλωματικό αποτύπωμά της, το οποίο –όπως είπε– είναι πολλαπλάσιο του γεωγραφικού της μεγέθους.

Αναφερόμενος σε επικριτικά σχόλια που ακολούθησαν τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας στη σύνοδο, έκανε λόγο για «αυτοματοποιημένο μηδενισμό» που ανέφερε και ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος και τόνισε πως οφείλουμε, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, να βλέπουμε τις εθνικές επιδιώξεις ως κοινές. Επεσήμανε επίσης ότι, αν η Κυπριακή Δημοκρατία απουσίαζε από αυτή τη σύνοδο, το ίδιο πολιτικό σύστημα που σήμερα την αμφισβητεί, θα κατηγορούσε την κυβέρνηση για αδράνεια.



Ο κ. Λετυμπιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της Κύπρου μέσω της Πρωτοβουλίας «Αμάλθεια», υπενθυμίζοντας πως από τους 190 χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουν αποσταλεί στη Γάζα μέσω των Ηνωμένων Εθνών, οι 25 χιλιάδες προήλθαν από την Κύπρο. «Η συμβολή μας είναι μετρήσιμη, απτή και όχι θεωρητική», ανέφερε, σημειώνοντας πως η πρωτοβουλία της Λευκωσίας έχει πλέον αποκτήσει διεθνή αναγνώριση.

Σε ερώτηση για την παρουσία της Τουρκίας στη σύνοδο, απάντησε πως δεν ήταν όλοι χαρούμενοι που η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε, υπενθυμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν την αναγνωρίζει και επιχειρεί συχνά να περιορίσει τη διπλωματική της δράση. «Το γεγονός ότι ήμασταν εκεί, παρόντες, είναι από μόνο του ένα μήνυμα», ανέφερε.

Σχετικά με τη σύντομη χειραψία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. «Θα αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία είτε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων είτε για την προώθηση του εθνικού μας ζητήματος», τόνισε, απαντώντας ειρωνικά σε όσους μετρούν «δευτερόλεπτα» χειραψιών.

Ερωτηθείς τέλος για τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο Κρήτης–Κύπρου (Great Sea Interconnector), ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε ότι η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται άρρηκτα με την τήρηση των δεσμεύσεων και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με τον φορέα υλοποίησης. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου, το οποίο σχεδιάζεται από το 2011 και είναι κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και της περιοχής. Υπενθύμισε πως στους προϋπολογισμούς του 2025 και του 2026 έχουν ήδη προβλεφθεί 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη συμμετοχή της Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει, υπό τον όρο να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη.

«Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γίνει το έργο, αλλά να είναι υλοποιήσιμο, βιώσιμο και ωφέλιμο για την ενεργειακή ασφάλεια και για τα κυπριακά νοικοκυριά», κατέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως η Κύπρος, ως αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης και της περιοχής, θα συνεχίσει να επιδιώκει ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.



