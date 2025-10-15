Η ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου (Great Sea Interconnector) επανέρχεται στο επίκεντρο, καθώς η Αθήνα φιλοξενεί νέα συντονιστική σύσκεψη με τη συμμετοχή των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ – ΡΑΕΚ), του ΑΔΜΗΕ και του υφυπουργού Ενέργειας της Ελλάδας Νίκου Τσάφου. Η σύσκεψη πραγματοποιείται μόλις ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Παπασταύρου και Παπαναστασίου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν, γεγονός που υποδηλώνει την προσπάθεια επανεκκίνησης του έργου σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Παρά τη μεταβίβαση της άδειας κυριότητας και διαχείρισης του έργου από την EuroAsia Interconnector στον ΑΔΜΗΕ, πλήθος εκκρεμοτήτων εξακολουθούν εμποδίζουν την πρόοδο. Όπως σημειώνει το Ελλαδικό New Money οι εκκρεμότητες είναι οι εξής:

Δεν έχει εγκριθεί ακόμη η κυπριακή χρηματοδοτική συνεισφορά των 25 εκατ. ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια (2025–2030), λόγω καθυστέρησης από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.

Η ΡΑΕΚ δεν έχει εγκρίνει τη Σύμβαση Παραχώρησης (Concession Agreement) ούτε έχει αναγνωρίσει τη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ ως εκτελεστικό φορέα.

Διαφορές υπάρχουν και στα επενδυτικά κόστη, με τη ΡΑΕΚ να εγκρίνει μόνο 82 εκατ. ευρώ από τα 251 εκατ. του σκέλους Nexans, ενώ η ελληνική ΡΑΑΕΥ τα έχει εγκρίνει στο σύνολό τους.







Οι αποκλίσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να μην προσδιορίζεται το δικαιούμενο έσοδο του έργου για το 2025, να καθυστερεί η κεφαλαιοποίηση βάσει της διακρατικής συμφωνίας του 2024 και να εμποδίζεται η είσοδος νέων επενδυτών.



Παράγοντες του ΑΔΜΗΕ, που επικαλείται το New Monew, εκφράζουν ανησυχία ότι η δημόσια αντιπαράθεση Αθήνας–Λευκωσίας δημιουργεί εικόνα ασυνεννοησίας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην αγορά, πλήττοντας την αξιοπιστία του έργου. Όπως σημειώνεται η αβεβαιότητα αυτή επιτείνεται από την αιφνιδιαστική αλλαγή ηγεσίας στη γαλλική Nexans, που έχει αναλάβει την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Ο επί χρόνια CEO Christopher Guérin αποχώρησε, παραδίδοντας τη θέση του στον Julien Hueber, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα Grid & Connect Europe. Η εταιρεία μιλά για «νέα δυναμική» και «αποτελεσματικότερη εστίαση στα έργα υποδομής», χωρίς να κάνει ειδική αναφορά στο ελληνικό project. Οι μετοχές της Nexans υποχώρησαν 9%, ενώ κύκλοι των Βρυξελλών εκτιμούν ότι η εταιρεία ενδέχεται να επανεξετάσει τη στρατηγική της σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του Great Sea Interconnector.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα θέλουν τη Nexans να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, όπως χρήση του καλωδίου για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, εάν το κυπριακό σκέλος δεν προχωρήσει.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο νέος CEO διαθέτει τεχνικό υπόβαθρο και αυστηρή προσέγγιση στα μεγάλα έργα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σφιχτότερη εποπτεία κόστους και χρονοδιαγραμμάτων – τομείς όπου ο Great Sea Interconnector έχει ήδη παρουσιάσει σοβαρές καθυστερήσεις.