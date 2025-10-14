«Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι εγγυήτρια χώρα ολόκληρου του νησιού και η ιδιότητα αυτή θα συνεχιστεί», δήλωσε ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Τουφάν Ερχιουρμάν, προσθέτοντας ότι «σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων η Άγκυρα ενημερώνεται και έχει ενεργό ρόλο».

Σε συνέντευξη του στο κανάλι YouTube της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Τουρκίγε, ενόψει των "προεδρικών εκλογών" στα κατεχόμενα, ο Ερχιουρμάν είπε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα «εκλεγεί», οι σχέσεις με την Άγκυρα «θα παραμείνουν σε σωστή βάση και θα συνεχιστούν όπως πάντα».

Αναφερόμενος στις «προκαταλήψεις» γύρω από το κόμμα του, ο Ερχιουρμάν είπε ότι η "υποψηφιότητά" του στηρίζεται και από άλλα κόμματα, ακόμη και της δεξιάς, προσθέτοντας ότι στοχεύει να εκφράσει «μια κοινωνική συναίνεση που αγκαλιάζει όλη την κοινωνία».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στην περιοχή, ο ηγέτης του CTP υποστήριξε ότι «το νότιο τμήμα της Κύπρου μετατρέπεται σε πυριτιδαποθήκη», λόγω της παρουσίας του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το Ισραήλ, που έχει σκοτώσει χιλιάδες παιδιά στη Γάζα, δεν θα σταθεί ποτέ στο πλευρό της ελληνοκυπριακής πλευράς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «η συνεργασία τους στρέφεται κατά της Τουρκίας και υπονομεύει την ασφάλεια του νησιού».

Ο Ερχιουρμάν κατέληξε λέγοντας πως «οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για την ασφάλεια, την ενέργεια ή τους υδρογονάνθρακες χωρίς τη συγκατάθεση των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας».

Διαβάστε επίσης: Πέρασε από τη ψευδοβουλή με πλειοψηφία το ψήφισμα για τα δύο κράτη