Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Λάρνακα το συναπάντημα των Βατυλιωτών, το οποίο διοργάνωσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Βατυλής και τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας.

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου, άρχισε με δέηση από τον Επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο και από τον Βατυλιώτη πατέρα Ανδρέα Σπυρίδη.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε πως είναι σημαντικό το ότι στη συνεστίαση υπάρχουν αρκετοί νέοι, «γεγονός που βοηθά πολύ να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή». Ακόμη, έδωσε τα εύσημα στην Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου που κατάφερε να οργανώσει και να στηρίζει τις κατεχόμενες κοινότητες.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ανέφερε πως «για ό,τι χρειαστούν οι πρόσφυγές μας θα είμαστε δίπλα να στηρίξουμε, να διεκδικήσουμε και να βοηθήσουμε. Η Βατυλή μπορεί να είναι σκλαβωμένη αλλά οι Βατυλιώτες είναι ελεύθεροι στην ψυχή και περήφανοι στο πνεύμα», επεσήμανε.

Στον χαιρετισμό του, ο Βατυλιώτης Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η σύνδεση του κόσμου της Βατυλής με το κατεχόμενο χωριό μας, ιδιαίτερα για εμάς τους νέους ανθρώπους που δεν είχαμε την τύχη να γεννηθούμε στο χωριό μας». Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Βατυλής και τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας, ενώ ειδική αναφορά έκανε στο Ταμείο Κοινωνικής Ευημερίας Βατυλής, το οποίο επιτελεί μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.

«Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεχάσουμε τον τόπο και την καταγωγή μας. Πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό, να ελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την πατρίδα μας και θα έρθει μια μέρα που το συναπάντημα θα το κάνουμε στο αγαπημένο μας χωριό», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, Μιχάλης Τζιώρτας, ανέφερε πως «στον αγώνα για τη σωτηρία του τόπου μας είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι». Σε σχέση με το θέμα της απώλειας χρήσης των περιουσιών στα κατεχόμενα, ο κ. Τζιώρτας ανέφερε πως «πρέπει να ασκηθούν πιέσεις για να ξεκινήσουμε από κάπου για αυτό το θέμα», ενώ έστειλε το μήνυμα προς την Κυβέρνηση πως πρέπει να ξεκινήσει αμέσως.

Η κοινοτάρχης Βατυλής, Κούλα Πηχίδου Φουσκουλή, μίλησε για τις δράσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου που έγιναν αλλά και αυτές που προγραμματίζονται, καθώς επίσης και για την παραχώρηση τεμαχίου στα Λατσιά, όπου θα ανεγερθεί οίκημα, μνημείο και εκκλησάκι.

Η κ. Φουσκουλή ευχαρίστησε τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, των οργανωμένων συνόλων της Βατυλής για την πολύτιμη και εθελοντική συνεισφορά τους για την υλοποίηση της εκδήλωσης.

Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος ανέφερε πως «θα κρατήσουμε τη μνήμη και τη νοσταλγία με την ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κρατήστε την ενότητα και την συνεργασία με σημαία την Βατυλή», υπογράμμισε.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελήθηκε το συγκρότημα Γιάννη Λαζαρίδη. Στο τραγούδι ήταν η Τέρψη Περικλή.

Πηγή: KΥΠΕ