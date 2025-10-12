Την επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, του Βαρωσιού, στους νόμιμους ιδιοκτήτες της, υπόσχεται ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ, «ανεξάρτητος υποψήφιος» για την «προεδρία» του ψευδοκράτους. Σε συνέντευξή του στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», ο κ. Χάσγκιουλερ, υποσχέθηκε, μεταξύ άλλων, επιλογή γυναικών σε όλες τις ανώτατες θέσεις, να «βγαίνει στους δρόμους για να τσακωθεί» και εξέφρασε στήριξη σε λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα για το Βαρώσι, δήλωσε πως αν «εκλεγεί», θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για το άνοιγμά του, περιγράφοντας την κίνηση αυτή ως «ενδιάμεση λύση-αποσυμπίεσης» που θα επιτρέψει την επίλυση του ευρύτερου περιουσιακού. Ο κ. Χάσγκιουλερ τέχθηκε υπέρ της ομοσπονδιακής λύσης, θεωρώντας τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου «τίτλο ιδιοκτησίας για την απελευθέρωσή μας», και εκφράζει την αντίθεσή του στην πολιτική των δύο κρατών.

Ο κ. Χάσγκιουλερ, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως «τρελός, αλλά όχι παράφρων», δεσμεύτηκε επίσης ότι θα πουλήσει δύο υπηρεσιακά οχήματα για να αγοράσει ασθενοφόρα, θα δωρίζει τον μισό του μισθό σε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς πρωινό και θα μετακινείται με ποδήλατο, καθώς δεν είχε ποτέ αυτοκίνητο. Προανήγγειλε πως δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία και πως το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό θα είναι στο Μπακού, για να «εξισορροπήσει το Ισραήλ», το οποίο θεωρεί απειλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ