Τη θέση τους για λύση «δύο κρατών» προέβαλαν ο Ερσίν Τατάρ και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Σάββατο το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) για τα 50χρονά του.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, στην ομιλία του, ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι «το παραμύθι της ομοσπονδίας έχει τελειώσει» και πως η επόμενη διαδικασία βασίζεται πλέον σε «δύο κράτη». Υποστήριξε ότι μια λύση χωρίς την παρουσία του τουρκικού στρατού και εγγυήσεων θα έθετε σε κίνδυνο την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη για «στρατηγική υπομονή και αποφασιστικότητα», ισχυριζόμενος ότι η λύση των «δύο κρατών» έχει καταστεί «ο μόνος δρόμος» για την Τουρκία. Διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΕ, Ουνάλ Ουστέλ, εξήρε τον «ενωτικό ρόλο» του κόμματος και αναφέρθηκε στις επερχόμενες «εκλογές», εκφράζοντας τη στήριξή του στον Ερσίν Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ