Τα μικρά βήματα που γίνονται, μάς επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας παράλληλα ότι δεν υποβαθμίζει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες.

Σε επιμνημόσυνο λόγο του στο πρώτο Εθνικό Μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Σαράντι, που τελέστηκε την Κυριακή στην κοινότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, συντηρεί την ελπίδα και μας επιτρέπει, μέσα από διεκδικητικό ρεαλισμό, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να δούμε την πατρίδα μας να ελευθερώνεται».

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη θυσία των ηρώων, ο ΠτΔ είπε πως «για να δικαιώσουμε τη θυσία τους οφείλουμε να εργαστούμε για να αποκαταστήσουμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από μια λύση που θα απελευθερώνει την πατρίδα μας από τα δεσμά της τουρκικής κατοχής, θα την επανενώνει, και θα την καθιστά ασφαλή και ευημερούσα για το σύνολο του λαού μας».

Για την επίτευξη αυτού του υπέρτατου στόχου, είπε, εργάζεται από την πρώτη μέρα της εκλογής του, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού.

«Με τις πρωτοβουλίες μας, με τη δυναμική εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, με τον ρόλο μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή στην εικόνα και τη φήμη της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της πατρίδας μας, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των διεργασιών που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών», τόνισε.

«Χωρίς να υποβαθμίζω τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, θεωρώ ότι τα μικρά βήματα που γίνονται, μάς επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, συντηρεί την ελπίδα και μας επιτρέπει, μέσα από διεκδικητικό ρεαλισμό, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να δούμε την πατρίδα μας να ελευθερώνεται», επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στο Σαράντι, για το πρώτο εθνικό μνημόσυνο των πέντε ηρώων που κατάγονται ή συνδέονται με την κοινότητα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η απόδοση τιμών είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας, αφού με την προσφορά της ζωής τους στην πατρίδα, κατέταξαν το Σαράντι ανάμεσα στις αναρίθμητες κοινότητες της Κύπρου που γέννησαν ήρωες για τους οποίους είμαστε δικαιωματικά περήφανοι. «Ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας», τόνισε.

Εξάλλου, συνέχισε, είναι σε αυτούς τους αγνούς και ανιδιοτελείς πατριώτες που οφείλουμε την ίδρυση και την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε, να διαφυλάξουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς. Συνεχίζοντας, μνημόνευσε έναν-έναν τους ήρωες με καταγωγή από το Σαράντι ή φονευθέντες σε περιοχές της κοινότητας: Νίκο Γεωργίου, Χαράλαμπο Πεττεμερίδη, Κυριάκο Χριστοδούλου, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Μιχάλη Σιακαλλή.

«Για να υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος και για να είμαστε εμείς ελεύθεροι το οφείλουμε στα παλληκάρια της ΕΟΚΑ που έδωσαν τη ζωή τους για να απαλλαγούμε από τον αποικιακό ζυγό και αργότερα σε όσους θυσιάστηκαν το 1974 για να αποκρούσουν τον Αττίλα. Ανάμεσά σε αυτούς είναι και οι πεσόντες που μνημονεύουμε σήμερα οι οποίοι χάραξαν με τον βαρύ βηματισμό τους την Ιστορία τούτης της πατρίδας, υποδεικνύοντας την υποχρέωση που έχουμε να φανούμε αντάξιοί τους», τόνισε ο Πρόεδρος.

«Για να δικαιώσουμε τη θυσία τους οφείλουμε να εργαστούμε για να αποκαταστήσουμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από μια λύση που θα απελευθερώνει την πατρίδα μας από τα δεσμά της τουρκικής κατοχής, θα την επανενώνει, και θα την καθιστά ασφαλή και ευημερούσα για το σύνολο του λαού μας», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο του επιμνημόσυνου λόγου του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις πολιτικές και δράσεις στο εσωτερικό, λέγοντας ότι «στο εσωτερικό ασταμάτητη είναι η προσπάθειά μας για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της κοινότητας Σαράντι, ως Πολιτεία «έχουμε αποφασίσει να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο παλαιό σχολείο της κοινότητας και για την εξασφάλιση τεμαχίου γης για τη δημιουργία πάρκου με παιδότοπο και χώρο εκδηλώσεων εδώ στην κοινότητα».

Η Κυβέρνησή, είπε, τέλος, συνειδητά στηρίζει τις κοινότητες και τον κόσμο της υπαίθρου και με συγκεκριμένα στεγαστικά, επαγγελματικά και άλλα σχέδια οφείλουμε όχι μόνο να ανακόψουμε τη δημογραφική απειλή, αλλά να αναζωογονήσουμε την ύπαιθρό μας, επενδύοντας στους πολίτες που διαμένουν στην ύπαιθρο και δημιουργώντας εκείνες τις συνθήκες που θα ενθαρρύνουν πολλούς άλλους να μετεγκατασταθούν εδώ.