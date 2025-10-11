Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, να απαιτούμε, να κρατούμε ζωντανή τη φλόγα της επιστροφής, ανέφερε το Σάββατο ο Δήμαρχος Μόρφου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, στην ομιλία του στην 45η Αντικατοχική Πορεία Μόρφου. Την ίδια ώρα, ζήτησε από την πολιτεία «να επιμείνει στην αρχική χάραξη της όδευσης του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Τροόδους», ενώ σημείωσε ότι πιθανή εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού «ισοδυναμεί με έμμεση αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής», προσθέτοντας ότι «αυτό εμείς οι Μορφίτες αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, δεν μπορούμε να το δεχθούμε».

Η αντικατοχική πορεία των Μορφιτών, που έγινε για 45η χρονιά, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Αστρομερίτη.

«Αν και έχουν παρέλθει 51 χρόνια και οι αντικατοχικές αυτές εκδηλώσεις μετρούν σήμερα 45 χρόνια ζωής, σε καμιά περίπτωση για εμάς τους Μορφίτες δεν είναι ρουτίνα. Η εκδήλωση αυτή ήταν και θα παραμείνει πράξη αντίστασης και αξιοπρέπειας», επεσήμανε. «Είναι ο δικός μας τρόπος να θυμίζουμε ότι η κατοχή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι η λήθη δεν είναι επιλογή. Ότι η Μόρφου μας δεν είναι μια μακρινή ανάμνηση, αλλά ζωντανή πατρίδα, που μας καλεί να επιστρέψουμε», τόνισε.

«Και όμως, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολος γίνεται ο αγώνας μας. Γιατί ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος σε αυτή την περίπτωση. Ο χρόνος δουλεύει εναντίον μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μόρφου. «Δυστυχώς το δικαίωμα στην επιστροφή και στην ιδιοκτησία τείνει να γίνει θεωρητικό και η αποδοχή της κατοχής είναι η μεγαλύτερη απειλή», σημείωσε, προτρέποντας τη νεολαία να κρατήσει κάθε γωνιά της κατεχόμενης γης ζωντανή στη μνήμη. «Η επανένωση της πατρίδας μας δεν είναι απλώς μια επιθυμία, είναι δικαίωμα και καθήκον», τόνισε.

Αναφερόμενος στην προκλητική και αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας, ο κ. Χατζηαβραάμ κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη αλλοίωση του χαρακτήρα της Μόρφου που συντελείται εδώ και μισό αιώνα. «Με τις πράξεις μας, πρέπει να τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Κύπρος είναι μια πατρίδα και δεν έχουμε ξεγράψει ούτε σπιθαμή από την κατεχόμενη γη μας», τόνισε.

Αναφερόμενος στην όδευση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας–Τροόδους, ο Δήμαρχος Μόρφου είπε ότι «η πιθανή εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού για τη Βόρεια όδευση, που περνούσε από τα όρια της κατεχόμενης Μόρφου, δεν είναι μια απλή τεχνική απόφαση. Είναι είτε μας αρέσει είτε όχι, μια ενέργεια που αν γίνει, ισοδυναμεί με έμμεση αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτό εμείς οι Μορφίτες αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, δεν μπορούμε να το δεχθούμε».

Ο κ. Χατζηαβραάμ ζήτησε από την πολιτεία «να επιμείνει στην αρχική χάραξη και να μην αποκόψει τη Μόρφου από την αναπτυξιακή προοπτική της ελεύθερης Κύπρου, γιατί η Μόρφου είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Αν δεν μπορούμε να πείσουμε για το απλό συγκριτικά ζήτημα, της όδευσης ενός δρόμου που στο τέλος της ημέρας θα περνά μέσα από έδαφος που ανήκει ακόμη και σήμερα στην ελεύθερη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πώς περιμένουμε ότι θα πείσουμε τον κατακτητή να αποδεχτεί μια λύση που θα μας επιστρέφει την κατεχόμενη γη μας;», διερωτήθηκε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στους πρόσφυγες «όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις», τονίζοντας ότι «η προσφυγική πολιτική χρειάζεται αναθεώρηση, δικαιοσύνη, ισότητα».

Ο Δήμαρχος Μόρφου είπε ότι «δεν έχουμε το δικαίωμα να παραιτηθούμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Γιατί τότε θα έχουμε προδώσει όλους όσοι θυσιάστηκαν το καλοκαίρι του 1974. Θα έχουμε προδώσει τους αγνοούμενους που ακόμη ζητούν δικαίωση. Θα έχουμε στερήσει από τα παιδιά μας το μέλλον που τους ανήκει», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, σημείωσε ότι «η μόνη αποδεκτή βάση λύσης είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί διαχρονικά και στηρίζεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται ρητά από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μια λύση που θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων και την πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων», επεσήμανε.

«Ως Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, να απαιτούμε, να κρατούμε ζωντανή τη φλόγα της επιστροφής», ανέφερε. «Αλλά αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να δοθεί μεμονωμένα. Μας χρειάζεται όλους. Χρειάζεται ενότητα, αποφασιστικότητα και πάνω από όλα, συμμετοχή», πρόσθεσε.

Στον χαιρετισμό του, ο Κοινοτάρχης Αστρομερίτη, Άρης Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι «η επιστροφή στην κατεχόμενη γη μας και η ειρηνική συμβίωση χωρίς ξένους στρατούς παραμένει το ελπιδοφόρο όραμα όλων μας. Η επίτευξη αυτού του οράματος είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τους ηρωικά πεσόντες στους δολοφονηθέντες, τους αγνοούμενους, αλλά και όλους τους πρόσφυγες που έφυγαν από τη ζωή με τον πόθο της επιστροφής ανεκπλήρωτο», σημείωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην επιτρέψει «σχεδιασμούς στη Δυτική Μεσαορία που θα μας απομονώσουν και θα μας αφαιρέσουν το οξυγόνο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας, Λευτέρης Αντωνίου, ανέφερε ότι «η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεπεία της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 θα πρέπει να αποτελεί ντροπή και όνειδος για όλη τη διεθνή κοινωνία, η οποία και βλέπει ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη αδικία, ανήμπορη να αντιδράσει μπροστά στα καπρίτσια και στην ξεδιάντροπη τουρκική συνεχή προκλητικότητα, ανήμπορη ουσιαστικά να τηρήσει το διεθνές δίκαιο, να επιβάλει τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά και να εφαρμόσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». «Τουλάχιστον ας κρατούσε τους τύπους κι ας τηρούσε την ίδια στάση, όπως πολύ σωστά τηρεί απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «η μοναδική προσπάθειά μας, ως τοπικής αυτοδιοίκησης των κατεχομένων κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας, είναι να κρατάμε σε συνεχή εγρήγορση ψηλά το φρόνημα ενώνοντας τη φωνή του εκτοπισμένου πρόσφυγα ως προς το αυτονόητο, αταλάντευτο και συνεχές αίτημά του για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του αδελφοποιημένων με τη Μόρφου πόλεων, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, ανέφερε ότι «η Μόρφου δεν είναι απλώς μία πόλη που βρίσκεται υπό κατοχή. Είναι ένα σύμβολο της αδικίας που δεν ξεχνιέται αλλά και της ψυχικής δύναμης ενός λαού που δεν παραιτείται από τα δίκαιά του. Είναι η φωνή της Κύπρου που να ζητάει ειρήνη με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη με σταθερότητα και ελευθερία, με πίστη στο διεθνές δίκαιο», επεσήμανε.

«Η Μόρφου ζει στις καρδιές των ανθρώπων της, ζει στις συνειδήσεις όλων μας που πιστεύουμε στη δύναμη του δικαίου, ζει μέσα στις πράξεις αδελφοσύνης, πολιτισμού και συνεργασίας που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα. Η Μόρφου είναι φως, είναι σύμβολο και υπόσχεση και το φως αυτό δεν θα σβήσει όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα θυμούνται, όσο υπάρχουν πόλεις που κρατούν ζωντανό το μήνυμά της, όσο υπάρχει πίστη, ότι η δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα θα αποκατασταθεί», κατέληξε.

Στον χαιρετισμό του, ο Βουλευτής Κεφαλληνίας της Νέας Δημοκρατίας, Παναγής Καππάτος, εκπροσωπώντας τη διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων, είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει αταλάντευτα την Κυπριακή Δημοκρατία και τις προσπάθειες του Προέδρου της, καθώς και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Η μόνη αποδεκτή βάση είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζουν τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του ΟΗΕ χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις και δικαιώματα επέμβασης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια και νηφαλιότητα, επιδιώκοντας μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση που θα δικαιώσει τις θυσίες του κυπριακού λαού».

Επίδοση Ψηφίσματος στα ΗΕ

Οι κάτοικοι του Διαμερίσματος Μόρφου επέδωσαν στα Ηνωμένα Έθνη ψήφισμα διαμαρτυρίας, στο οποίο αναφέρεται ότι οραματίζονται «μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, ένα μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερίας για όλους τους νόμιμους κατοίκους της. Μια λύση που θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο που να προβλέπει την πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων, την αποχώρηση των εποίκων, την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους».

«Αναλογιζόμενοι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η πρώτη εισβολή στην Ευρώπη έγινε από την Τουρκία στις 20 Ιουλίου 1974 σε βάρος της Κύπρου», αναφέρει το ψήφισμα. «Η ανομοιομορφία της παγκόσμιας αντίδρασης στην Ουκρανία και στην Κύπρο έχει κλονίσει την πίστη μας στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποτελεσματικότητα των Ηνωμένων Εθνών», προσθέτει.

Τέλος, καλείται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να επιρρίψει ευθύνες στην Τουρκία με στόχο τον τερματισμό της κατοχής του 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας.



