Θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε το Σάββατο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μάριος Παναγίδης, ο οποίος εκφώνησε τον επικήδειο λόγο στην ταφή των λειψάνων των αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής Παντελή και Ελπινίκης Τσιαπούτα, τα οποία είχαν βρεθεί το 2010 σε κοινό τάφο στην περιοχή της Περιστερωνοπηγής.

«Καθώς οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού εντείνονται, το ζήτημα της δικαίωσης των αγνοουμένων μας δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προσπάθεια διακρίβωσης της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου», επεσήμανε ο κ. Παναγίδης.

«Σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε, «έχουν προχωρήσει θεσμικές αλλαγές για αποτελεσματικότερες διαδικασίες και ενίσχυση της ροής πληροφοριών που θα συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, με στοχευμένες πρωτοβουλίες επιδιώκεται η επανέναρξη του διαλόγου με κάθε πρόσφορο μέσο», ανέφερε.

«Η πρόσφατη αναφορά του Γενικού Γραμματέα (ΓΓ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στην ανάγκη συνέχισης των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά έχει ιδιαίτερη σημασία και μάς επιτρέπει να διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία», σημείωσε.

«Παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες», είπε, «θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Θα αξιοποιήσουμε την πρωτοβουλία του ΓΓ και το αυξημένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για το θέμα των αγνοουμένων μας, και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε.

«Προσμένουμε, ως λαός και ως πολιτεία, τη μέρα που θα μπορούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη στους πεσόντες, στους αγνοουμένους και στους αγωνιστές της πατρίδας μας, επιτυγχάνοντας μια ειρηνική και δίκαιη λύση», ανέφερε ο κ. Παναγίδης.

«Υποσχόμαστε να κρατούμε άσβεστη τη φλόγα του αγώνα για δικαίωση, για εσάς και για όλους όσων η τύχη παραμένει άγνωστη», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ