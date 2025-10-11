Ελλάδα και Κύπρος συνιστούν ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο μέτωπο και οι σχέσεις των δύο χωρών δεν μπορούν και δεν πρόκειται να διασαλευθούν για κανέναν απολύτως λόγο, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στον χαιρετισμό της στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την αναδιοργάνωση και την προοπτική του θεσμού της εφεδρείας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι έφεδροι αξιωματικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και της ευρύτερης εφεδρείας των πολεμιστών της πατρίδας, τους ηγήτορες που θα καθοδηγήσουν το στρατό μας, αν και εφόσον κληθούν να αντιμετωπίσουν όποιον επιβουλεύεται τα δίκαια του Ελληνισμού, ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Ακολούθως, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, «Έφεδρο ανθυπολοχαγό και απόφοιτο της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, ο οποίος υπηρέτησε με αυταπάρνηση στον ελληνικό στρατό στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος σε δύσκολες εποχές και που μετέπειτα μετέβη στην ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κύπρο για να συμμετάσχει ενεργά και να δοθεί “ψυχή τε και σώματι” με όλο του το είναι, στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, προσφέροντας σε όλους εμάς με τη γενναιότητα, την ορμητικότητα και προπάντων με τη Θυσία του, μια ελεύθερη πατρίδα».

«Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Σε μια γωνιά του πλανήτη που συνεχώς γεννά προκλήσεις, συγκρούσεις και ανταγωνισμούς. Τόσο η Κύπρος, όσο και η Ελλάδα, βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο, χρονικό αλλά και γεωγραφικό σταυροδρόμι. Τόσο η Κύπρος, όσο και η Ελλάδα καλούμαστε να διαχειριστούμε προκλήσεις. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια Τουρκία που αποστρέφεται και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε στη συνέχεια.

«Για αυτό και επαναλαμβάνουμε πως μια χώρα που σχεδόν σε καθημερινή βάση προβαίνει σε προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, στη Νεκρή Ζώνη και στο Αιγαίο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Στη θέση μας αυτή, Ελλάδα και Κύπρος, όχι μόνο πρέπει να επιμείνουμε, αλλά δεν θα παρεκκλίνουμε ποσώς, αφού η πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες», σημείωσε ακολούθως.

«Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας, υπερασπιζόμενες τόσο το Διεθνές Δίκαιο, όσο και τη νομιμότητα, τις αρχές και αξίες με τις οποίες γαλουχηθήκαμε. Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα συνιστούν ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο μέτωπο και οι σχέσεις των δύο χωρών δεν μπορούν και δεν πρόκειται να διασαλευτούν για κανέναν απολύτως λόγο», τόνισε.

«Πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας αποτελεί μονόδρομο. Στόχος μας ήταν και παραμένει η λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και η οικοδόμηση ενός μέλλοντος με ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, προς όφελος όλων των Κυπρίων: Μια λύση που δεν νοείται χωρίς την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους, εδώ και μία εικοσαετία και πλέον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε στη συνέχεια η Πρόεδρος της Βουλής.

«Σε αυτήν μας την προσπάθεια, η Ελλάδα μας ήταν και παραμένει το ισχυρότερο διπλωματικό μας πλεονέκτημα. Το διαρκές στήριγμά μας και ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Οφείλουμε και πρέπει λοιπόν, να είμαστε προετοιμασμένοι για να προασπίσουμε με επιτυχία όλα όσα με αγώνες και θυσίες μας κληροδότησαν οι παλαιότεροι. Με λόγο ενωτικό και μακριά από διχασμούς, που είδαμε πού μας οδήγησαν, με εθνική στρατηγική και μακριά από τον λαϊκισμό και προσωπικές σκοπιμότητες, με όραμα και πολιτικές που πάνε τον τόπο μπροστά και όχι πίσω», σημείωσε περαιτέρω.

Σε αυτές μας τις διεκδικήσεις, η ιστορική μνήμη σε συνδυασμό με τη στάση ζωής, την ανιδιοτελή προσφορά και τον αγώνα υπέρ Πατρίδος όλων όσων προσέφεραν ή θυσιάστηκαν για την πατρίδα, αποτελεί την καλύτερη πυξίδα για την πορεία του έθνους και της πατρίδας προς το μέλλον, συμπλήρωσε.

Συνεχάρη επίσης τους διοργανωτές του συνεδρίου για την απόφασή τους να τιμήσουν την Έλλη Χριστοδουλίδου, «την επονομαζόμενη και Κυπρία Μάντω Μαυρογένους, προσωνύμιο που της απέδωσε ο ίδιος ο Αρχηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής για τη σημαντική προσφορά και συμβολή της στον αγώνα της ΕΟΚΑ».

«Η “Μαντώ Μαυρογένους” της ΕΟΚΑ αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις νεότερες γενεές των Ελλήνων. Όλες της οι πράξεις, όλη της η δράση, όλες της οι ενέργειες εκπορεύτηκαν και υπαγορεύτηκαν από τα υψηλά ιδανικά της φιλοπατρίας, της εθνικής ευθύνης και της ανιδιοτέλειας. Αρετές, που οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι, να καλλιεργήσουμε, παραδειγματιζόμενοι και ευθυγραμμιζόμενοι πλήρως με τα όσα μας κληροδότησε η κυρία Έλλη Χριστοδουλίδου ως ιστορικό χρέος και παρακαταθήκη», τόνισε.

Προσέθεσε ότι οφείλουμε και πρέπει να διαφυλάξουμε όλα τα παραπάνω, όπως και οποιοδήποτε χώρο μνήμης, σεβασμού και τιμής στην ιστορία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

«Κανένας τέτοιος χώρος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής. Αντίθετα, οφείλει να τύχει της ύψιστης προστασίας, ορθής διαφύλαξης και ιστορικής αναφοράς για τις επόμενες γενιές», συμπλήρωσε.

«Είμαι σίγουρη ότι τα ιδανικά αυτής της γυναίκας, σας εμπνέουν σε αυτούς τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Στις τάξεις των εφέδρων αξιωματικών, υπάρχουν χιλιάδες αξιομνημόνευτα παραδείγματα ανδρείας, θυσίας και ανιδιοτελούς προσφοράς. Η συμβολή σας στην ιστορία του Έθνους δεν μπορεί να αποτιμηθεί με λόγια. Έχει καταγραφεί στα πεδία των μαχών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Ελληνισμού», προσέθεσε.

«Η εφεδρεία του στρατεύματος (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες) αποτελούν εκτός από αμυντική αναγκαιότητα και στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα. Η εφεδρεία, εμπνεόμενη από έναν πανάρχαιο αξιακό και εθνικό κώδικα αυτόν της υπεράσπισης της πατρίδας, αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε υπέρτερες ή αριθμητικά μεγαλύτερες απειλές και αντιπάλους», ανέφερε κλείνοντας.

«Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εφεδρεία ποιοτικά αναβαθμισμένη. Με ήθος, φρόνημα, στρατιωτικές δεξιότητες και πίστη στην πατρίδα. Μια εφεδρεία καταρτισμένων μαχητών με υψηλά ιδανικά και φιλοπατρία. Αυτό απαιτεί η ασφάλειά μας, αυτό απαιτεί η εθνική μας επιβίωση. Για αυτό και οι έφεδροι αξιωματικοί αποτελούν την προμετωπίδα και την αιχμή του δόρατος κάθε μετεξέλιξης της εφεδρείας του στρατεύματος», κατέληξε η κ. Δημητρίου.



