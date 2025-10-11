Το «υπουργείο οικονομικών» χρησιμοποίησε για την πληρωμή μισθών και συντάξεων του «δημόσιου» τομέα, κεφάλαια ύψους 41 εκατομμυρίων στερλινών που προορίζονταν για την «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας (ΕΑΙ)». Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής πρόκειται να αξιολογηθεί εκ νέου από το Συμβούλιο της Ευρώπης τον προσεχή Δεκέμβριο, γράφει ο τ/κ Τύπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, τα κεφάλαια αυτά είχαν συγκεντρωθεί κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μέσω ειδικής εισφοράς που επιβλήθηκε στις πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς. Παρά τη "νομική υποχρέωση" για άμεση μεταφορά των χρημάτων στην ΕΑΙ, αυτά κατευθύνθηκαν στην κάλυψη μισθολογικών αναγκών του ψευδοκράτους, εμποδίζοντας την ικανότητα της Επιτροπής να εκπληρώσει τον ρόλο της στην καταβολή αποζημιώσεων.

Η «επιτροπή», η οποία συστάθηκε κατόπιν αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια κριτική για αναποτελεσματικότητα. Η βιωσιμότητά της τίθεται εν αμφιβόλω ενόψει της επερχόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Δεκέμβριο, η οποία θα επανεξετάσει τη λειτουργία της.

Η έλλειψη πόρων αναφέρεται συχνά ως το κύριο εμπόδιο για την αποτελεσματική της λειτουργία, με τους υπεύθυνους της ΕΑΙ να εκφράζουν επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά τους προς τις "αρχές" για τη μη διάθεση των απαραίτητων κεφαλαίων.

Διαβάστε επίσης: Έρχιουρμαν: Θα ωφελούσε ένα κλίμα ειρήνης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας