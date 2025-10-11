Η πολιτική για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, αντί να διασφαλίζει το καθεστώς των εγγυήσεων, στην πραγματικότητα θα το καταργήσει επί του συνόλου του νησιού, δήλωσε ο «βουλευτής» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Ονγκούν Ταλάτ.

Μιλώντας στη διαδικτυακή τηλεόραση της «Kıbrıs Postası» ενόψει των «εκλογών» στα κατεχόμενα, ο κ. Ταλάτ είπε ότι «λένε ότι τα δύο κράτη είναι η διασφάλιση των εγγυήσεων, αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο: τα δύο κράτη είναι μια θέση που θα εξαλείψει την εγγυητική ισχύ πάνω σε όλο το νησί».

Σχολιάζοντας δηλώσεις του «υπουργού εργασίας», Ογουζχάν Χασίπογλου, ο κ. Ταλάτ σημείωσε πως ο κ. Χασίπογλου ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι σε περίπτωση λύσης δύο κρατών, οι εγγυήσεις θα αρθούν και θα συναφθεί συμφωνία ασφάλειας, διερωτώμενος εάν η Τουρκία προτίθεται να παραιτηθεί από τον ρόλο της εγγυήτριας δύναμης.

Κατηγόρησε τον Ερσίν Τατάρ για στάση φυγής από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και για έλλειψη ουσιαστικών εξελίξεων, λέγοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι επιθυμούν έναν ηγέτη που θα διεκδικήσει τα δικαιώματά τους και θα τους επανασυνδέσει με τη διεθνή κοινότητα.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Άγκυρα, ο Ονγκούν Ταλάτ δήλωσε ότι μετά τις 19 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα συζητήσει έναν νέο οδικό χάρτη με την Τουρκία.

Καταλήγοντας, επανέλαβε τη στήριξη του ΡΤΚ στο ομοσπονδιακό μοντέλο εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ