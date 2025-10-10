Η Τουρκία «θα συνεχίσει να εργάζεται αποφασιστικά για να διασφαλίσει ότι η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τ/κ θα επιβεβαιωθούν από τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ στην ομιλία του χθες βράδυ στην τελετή στα κατεχόμενα για την προβολή του ντοκιμαντέρ της tRT Avaz με τίτλο «Κύπριοι μουτζαχεντίν: Για το αύριο μην ξεχνάς το χθες» που έγινε στο «προεδρικό» στην παρουσία και του Ερσίν Τατάρ.

Ο κ. Γιλμάζ επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό ότι η εισβολή του 1974 έγινε στη βάση των εγγυητικών δικαιωμάτων της για τους σώσει από την «εξόντωση».

«Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει φτάσει σε μια θέση όπου συμμετέχει στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον του τουρκικού κόσμου και η επιρροή του στις πολιτικές και διπλωματικές διαδικασίες αυξάνεται», υποστήριξε. Πρόσθεσε ότι οι εξελίξεις που πέτυχαν οι Τουρκοκύπριοι στη βιομηχανία, την οικονομία και το εμπόριο υπογραμμίζουν περαιτέρω «τις πραγματικότητες που αναδεικνύει το όραμα λύσης των δύο κρατών», που πρότεινε ο Ερσίν Τατάρ.



Δήλωσε επίσης ότι το καθεστώς παρατηρητή που δόθηκε από τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών έχει προσθέσει «θεσμικό βάθος στην πρόοδο του τουρκοκυπριακού λαού». Οι σχέσεις της κατεχόμενης Κύπρου με τον τουρκικό κόσμο έχουν φτάσει σε νέο επίπεδο.

Οι επαφές με τις «αδελφές χώρες, υπό την ισχυρή ηγεσία του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν», συνέχισε, έχουν μετατραπεί σε στρατηγική συνεργασία και τα κοινά βήματα που έχουν γίνει στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και της τεχνολογίας έχουν αυξήσει την επιρροή του τουρκοκυπριακού «λαού» στο διεθνές σύστημα.

«Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν σαφώς τη στρατηγική αξία του κυπριακού ζητήματος όσον αφορά τη σταθερότητα, την αλληλεγγύη και το μελλοντικό όραμα του τουρκικού κόσμου».

Ο στόχος μιας λύσης, «που βασίζεται στην ύπαρξη δύο χωριστών κρατών με βάση την ισότιμη κυριαρχία προσφέρει ένα όραμα για ένα μέλλον συμβατό με τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού», υποστήριξε περαιτέρω.

Έκανε, επίσης, αναφορά στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ενώ είπε ότι «η Τουρκία θα διατηρήσει αποφασιστικά τον εγγυητικό της ρόλο και θα παραμείνει ο σημαντικότερος εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί».

Σε ό,τι αφορά το ντοκιμαντέρ είπε ότι τέτοιες παραγωγές είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν το παρελθόν και να προχωρήσουν στο μέλλον και το αποκάλεσε δώρο για τη νεολαία της κατεχόμενης Κύπρου, με την ιστορική του προσέγγιση να έχει τις ρίζες στο παρελθόν.

Ο αγώνας του τ/κ «λαού για ελευθερία δεν είναι απλώς ένας αγώνας αντίστασης, αλλά ένα έπος ύπαρξης που παραμένει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη του τουρκικού κόσμου», πρόσθεσε μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενος στους Τ/κ «μουτζαχεντίν» υποστήριξε ότι «αναδύθηκαν στο προσκήνιο της ιστορίας με μεγάλο θάρρος και θυσία σε μια εποχή που οι πόροι ήταν εξαιρετικά περιορισμένοι».

Ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι «οργανώθηκαν για να προστατεύσουν τις ζωές, την περιουσία και την τιμή του τουρκοκυπριακού λαού από τις αυξανόμενες ελληνοκυπριακές επιθέσεις από τη δεκαετία του 1950».

Προέβαλε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι «χάρη στη θυσία τους, ο τουρκοκυπριακός λαός σώθηκε από την ολοκληρωτική εξόντωση απέναντι στις ελληνοκυπριακές θηριωδίες και κατάφερε να διατηρήσει την ύπαρξη, την ταυτότητα και τον πολιτισμό του». Κατά τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, η «αντίσταση των μουτζαχεντίν», ώμο με ώμο με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της «ειρηνευτικής επιχείρησης», όπως χαρακτήρισε την εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974.

Είπε, ακόμα, ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός έχει δείξει σε όλο τον κόσμο ότι καμία καταπίεση δεν μπορεί να σπάσει τη θέλησή του και καμία απειλή δεν μπορεί να εξαλείψει την ύπαρξή του».



Πηγή: ΚΥΠΕ