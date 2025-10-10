Θεμέλιο της πολιτικής του είναι μην εξεταστεί ποτέ ξανά η ομοσπονδία και επιθυμία και ευχή του είναι «να προστατεύσουμε το δικό μας κράτος και να μην ξεχνάμε το παρελθόν μας» ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν το ψευδοκράτος υπό την «εγγυήτρια εξουσία της μητέρας πατρίδας Τουρκίας» και με τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να παραμένουν ως «αποτρεπτική δύναμη».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ομιλία του χθες βράδυ στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Κύπριοι μουτζαχεντίν: Για το αύριο μην ξεχνάς το χθες», παραγωγής του καναλιού της δημόσιας τουρκικής ραδιοτηλεόρασης «TRT Avaz», στην παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι με την στήριξη της Τουρκίας έχουν πετύχει πολλά μετά την πανδημία, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο καθεστώς του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, όπου συμμετείχε πρόσφατα ο ίδιος με «την δική μας σημαία» και με την στήριξη της Τουρκίας - όπως είπε - εδώ και 5 χρόνια προωθούν την πρόταση λύσης δύο κρατών.

Αναφερόμενος στο ψευδοκράτος είπε ότι «η τδβκ πρέπει να επιβιώσει, να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Αν πρόκειται να υπάρξει λύση στο μέλλον, πρέπει να είναι μια τέτοια λύση μέσω της συνεργασίας των δύο κρατών. Και φυσικά, η προϋπόθεση μας είναι πάντα η μητέρα πατρίδα, η Δημοκρατία της Τουρκίας, να είναι ο εγγυητής αυτού του κράτους και, ταυτόχρονα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την παρουσία τους εδώ ως εγγυητές διαρκούς ειρήνης, ηρεμίας και ασφάλειας στο νησί».

Κατά τον κ. Τατάρ, αυτό που λέγεται ομοσπονδία είναι μια συνεργασία με τους Ελληνοκύπριους. «Επομένως, είναι η βάση για μια συμφωνία που ενέχει τον κίνδυνο να υποβαθμίσει τους Τ/κ σε μειονότητα στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η προϋπόθεση είναι η αποχώρηση της Τουρκίας, η τελική άρση της εγγυητικής της ιδιότητας και η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί» είπε. Πρόσθεσε ότι το θεμέλιο της πολιτικής τους είναι να μην επανεξετάσουν ποτέ τις συνομιλίες για την ομοσπονδία και να προωθήσουν το ψευδοκράτος όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, τόσο στον τουρκικό όσο και στον ισλαμικό κόσμο και σε άλλους οργανισμούς, και να διασφαλίσουν ότι αυτό γίνεται αποδεκτό ως πραγματικότητα.

Ευχαριστώντας την οικογένεια της TRT για το ντοκιμαντέρ είπε ότι αφορά «το έπος, τη ζωή και την επιτυχία του αγώνα που διεξήγαγε ο τουρκοκυπριακός λαός» κι αποτελεί μια παρουσίαση και έκφραση ενός «γενναίου λαού που συνέχισε αυτό το μονοπάτι στην Ανατολική Μεσόγειο, στην καρδιά της Γαλάζιας Πατρίδας, που αργότερα έγινε η τδβκ».

Η ισχυρή φωνή της TRT, πρόσθεσε, στάθηκε πάντα στο πλευρό του «τουρκοκυπριακού λαού» σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

Είπε ότι ο τ/κ «λαός» είναι ιδρυτικός εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θεμελιώδεις Συμφωνίες του 1960, ενώ ισχυρίστηκε ότι το δικαίωμα της Τουρκικής Δημοκρατίας για μονομερή παρέμβαση στις ιδρυτικές συμφωνίες εγγυόταν τόσο την ασφάλεια όσο και το μέλλον του «τουρκοκυπριακού λαού».

Το αεροπλάνο του λοχαγού Τζενγκίζ Τοπέλ, είπε, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια προειδοποιητικής πτήσης πάνω από την Κύπρο στις 8 Αυγούστου 1964 και αυτός «αιχμαλωτίστηκε και μαρτύρησε από Ελληνοκύπριους στρατιώτες μετά την πτώση με αλεξίπτωτο» ενώ μίλησε για «έπος» στα Κόκκινα, λέγοντας πως η αντίσταση εκεί ήταν «σύμβολο της εκστρατείας της Καλλίπολης και της νίκης».

Πηγή: ΚΥΠΕ