Ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης προχώρησε σε σκληρή δήλωση σχετικά με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα για το Κυπριακό.

Ο κ. Καλεντερίδης χαρακτήρισε τις αναφορές της «απαράδεκτες» και «αθλιότητες», επισημαίνοντας ότι συνιστούν «προσβλητική και ιστορικά λανθασμένη» τοποθέτηση από την πλευρά της Μόσχας.

«Είναι απαράδεκτα όσα ανέφερε η Ζαχάροβα, είναι αθλιότητες από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «όπως σωστά απάντησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Συνθήκη του Ελσίνκι έγινε το 1975 — άρα ό,τι επικαλείται η ρωσική πλευρά σε σχέση με τη Δύση δεν μπορεί να αφορά τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974».

Ο αναλυτής υπογράμμισε ότι με τις δηλώσεις της, η Ζαχάροβα φαίνεται να αποδέχεται την τουρκική επιχειρηματολογία περί «νόμιμης ένοπλης επέμβασης» στο νησί. «Αμφισβητείται το δικαίωμα της Τουρκίας για ένοπλη επέμβαση ως εγγυήτριας δυνάμεως. Ακόμα και αν προσχωρήσουμε σε αυτή τη λογική, γιατί παραμένει εγγυήτρια δύναμη 51 χρόνια παραβιάζοντας τη συνταγματική τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας;» αναρωτήθηκε ο κ. Καλεντερίδης.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «δεν δικαιολογείται η δήλωση της Ζαχάροβα από όπου κι αν το πιάσουμε», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της Μόσχας απέναντι στην Κύπρο και την Ελλάδα.

