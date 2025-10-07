Τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το «ψήφισμα», που προβλέπει «λύση δύο κρατών» ζήτησε ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ, ανεξάρτητος «υποψήφιος» για την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ο Τ/κ ακαδημαϊκός επέκρινε την πρόθεση του «κυβερνητικού» συνασπισμού να προχωρήσει σε σχετική απόφαση μέσω της «βουλής».

Σε παρέμβαση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Χάσγκιουλερ υποστήριξε ότι η ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1983 αποφασίστηκε χωρίς να τεθεί στην κρίση των πολιτών, με συνέπεια –όπως είπε– «εδώ και 40 χρόνια να βιώνονται τα αποτελέσματα αυτού του βήματος». Αναφέρθηκε σε συνεχιζόμενα «εμπάργκο» και «απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο», ενώ πρόσθεσε ότι «η πολιτική κουλτούρα, η οικονομία, η δημογραφική δομή και το καθεστώς περιουσίας έχουν ανατραπεί».

Κατηγόρησε το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και τους δύο μικρότερους εταίρους του ότι «επαναλαμβάνουν το ίδιο λάθος», επιχειρώντας να εγκρίνουν την απόφαση για τη «διχοτόμηση» μέσω του «κοινοβουλίου», κάτι που –κατά τον ίδιο– «θα απομονώσει πλήρως την κοινότητα, όχι μόνο από τη διαδικασία λύσης, αλλά και από τον κόσμο».

Αμφισβήτησε επίσης τη νομιμοποίηση της τωρινής «κυβέρνησης» να λάβει μια τόσο σημαντική απόφαση και δήλωσε πως, αν πράγματι υπάρχει υποστήριξη για τη «λύση δύο κρατών», αυτή πρέπει να αποδειχθεί «όχι στις δημοσκοπήσεις, αλλά στην κάλπη».

Πηγή: ΚΥΠΕ