Ο ηγέτης του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, δήλωσε πως εφόσον αναδειχθεί στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων εάν δεν έρθει πρόσκληση θα απευθύνει αυτός προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για μια συνάντηση, τις πρώτες μέρες μετά τις 20 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε η συνάντησή τους δεν πρόκειται να είναι τετ α τετ και πως σίγουρα θα υπάρχουν σε αυτήν πρακτικογράφοι.

Στο πλαίσιο πρωινής συνάντησης με δημοσιογράφους τ/κ ΜΜΕ σήμερα στα κατεχόμενα κατά την οποία παρουσίασε το τί θα πράξει τις πρώτες 100 μέρες αν εκλεγεί στις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου, ο υποψήφιος του ΡΤΚ ρωτήθηκε εάν θέλει να δει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε περίπτωση που εκλεγεί και αν η πρώτη του επίσκεψη θα γίνει στην Τουρκία.

Ο Ερχιουρμάν απάντησε ότι η πρώτη επίσκεψη στην Τουρκία είναι μια «κρατική παράδοση» για κάθε «πρόεδρο» που εκλέγεται. «Όμως δεν έχω πρόθεση να περιμένω πολύ για μια συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη. Την πρώτη εβδομάδα – 10 μέρες μετά τις 20 του Οκτώβρη, εάν δεν έρθει πρόσκληση από αυτόν, θα την κάνω εγώ. Αλλά να το πω κι αυτό, δεν πρόκειται να τον συναντήσω τετ α τετ, σίγουρα μαζί μας θα είναι κάποιοι που θα κρατούν πρακτικά, ανέφερε.

Σε ερώτηση εάν πρόκειται να συζητήσει πακέτο για το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, το Βαρώσι και το λιμάνι της Αμμοχώστου, ο κ. Ερχιουρμάν απάντησε πως δεν απορρίπτει τίποτε πριν συζητήσει, διαπραγματευτεί το περιεχόμενό του, υπενθυμίζοντας ότι πρόταση για το λιμάνι της Αμμοχώστου και το Βαρώσι είχε και το 2020 στο προεκλογικό του τότε μανιφέστο.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι δεν έχει κάνει καβγά με την Τουρκία και δεν πρόκειται να κάνει. «Όπως ο κάθε πρόεδρος δημιούργησε τις σχέσεις του με την Δημοκρατία της Τουρκίας, αυτό θα κάνω κι εγώ», είπε. Ανέφερε επίσης ότι κανένας «πρόεδρος» προηγουμένως και κατανόμασε τους Ταλάτ, Έρογλου και Ακιντζί (όχι τον Τατάρ) δεν πήγε σε διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό χωρίς προηγουμένως να διαβουλευθεί με την Τουρκία.

Θα προσπαθήσει, είπε, να είναι ενεργός «πρόεδρος» σε κάθε τομέα λέγοντας ότι θα δημιουργήσει επιπλέον της Τεχνικής Επιτροπής για την Νεολαία, μια άλλη για τον αθλητισμό. «Για να ενταχθούν οι νέοι μας στην διεθνή κοινότητα δεν θα μείνουμε θεατές, αλλά θα κτυπήσουμε κάθε πόρτα», ανέφερε.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι σε 15 μέρες ξεκινάει μια νέα εποχή και απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την τελευταία δημοσκόπηση που τον δείχνει πολύ μπροστά από τον ανθυποψήφιό του, είπε ότι πάντοτε ήταν μπροστά, αλλά φαίνεται πως τις τελευταίες 15 μέρες η ψαλίδα έχει ανοίξει.

Περιουσιακό

Θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση, είπε, στο ζήτημα της ιδιοκτησίας ακινήτων και στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργήσει ειδική ομάδα στο «προεδρικό» και θα εξεταστούν μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» και την ολοκλήρωση της ελλιπούς «νομοθεσίας» σε αυτόν τον τομέα.

«Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα καταβληθούν σε συνεργασία με την Άγκυρα και σε αρμονία με το Στρασβούργο», είπε. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, πρόσθεσε, σε άτομα που έχουν υποστεί ζημιές από αγωγές για ακίνητα. «Θα ασχοληθώ προσωπικά με αυτό το θέμα», ανέφερε.

Τα παράπονα αυτών που εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους στη «νότια Κύπρο» και δεν έχουν λάβει αποζημίωση στην «τδβκ» συνεχίζονται, δήλωσε ο κ. Ερχιουρμάν, και θα καταβληθούν ειδικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης, κατά την έκφρασή του.

Οδοφράγματα

Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση, συνέχισε, στην ελεύθερη διακίνηση σε ολόκληρη την Κύπρο. «Ο τουρκοκυπριακός λαός πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία Σένγκεν. Θα επικοινωνήσουμε με την ΕΕ για αυτό και θα το κάνουμε στις 20 Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2026 για να το κάνουμε αυτό. Θα αναλάβουμε δράση αμέσως», σημείωσε.

Ανέφερε οι διελεύσεις στα υφιστάμενα οδοφράγματα είναι πλέον μια «πραγματική αγγαρεία. Αυτό που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής είναι ότι οι Ελληνοκύπριοι προκαλούν επιβραδύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία με την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή. Θα είμαστε επίσης αποφασιστικοί για τα νέα σημεία διέλευσης", ανέφερε.

Είπε πως "θα διαπραγματευτούμε με ευρύτερα πακέτα. Νέα σημεία διέλευσης μπορούν να ανοίξουν κατανοώντας την ευαισθησία των Ελληνοκυπρίων όσον αφορά τις τεχνικές διαπραγμάτευσης. Θα είμαστε η πλευρά που θα ακολουθήσει μια ενεργή πολιτική στα μπλοκαρισμένα σημεία», επεσήμανε.

Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ήταν «πρωθυπουργός» όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα της Δερύνειας και της Ζώδιας, ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι «εάν χρειαστεί, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να τα ανοίξουμε μονομερώς».

Οι στόχοι

Ο κ. Ερχιουρμάν εξήγησε το «σχέδιο 15 βημάτων για τις πρώτες 100 μέρες» και είπε ότι θα ακολουθήσουν μια στρατηγική "διακυβέρνησης" με μια συμμετοχική και δημοκρατική προσέγγιση. Θα συσταθεί ένα «συμβούλιο πολιτικών κομμάτων» όπου θα εκπροσωπείται κάθε κόμμα που έλαβε τουλάχιστον 3% στις τελευταίες «βουλευτικές εκλογές», ανέφερε. Θα κάνει συμβούλιο με μουχτάρηδες και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπροσώπηση επαγγελματικών ομάδων, συνδικάτων, νέων και γυναικών, είπε.

Δήλωσε ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι "σε όσους δόθηκε δικαίωμα ψήφου στο δημοψήφισμα του 2004 στερήθηκε το δικαίωμα ελεύθερης διακίνσης. Ένα παιδί που γεννιέται από τους ίδιους γονείς μπορεί να αποκτήσει υπηκοότητα, ενώ το άλλο όχι. Αυτό αποτελεί διάκριση», είπε.

Οι εξαγωγές μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής θα μπορούσαν να αυξηθούν, είπε. «Οι εξαγωγές, οι οποίες σήμερα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10%, θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 20-30%. Η ρύθμιση του άμεσου εμπορίου που μας υποσχέθηκαν έχει ανασταλεί», επεσήμανε.

Ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγές χαλουμιού, αναφέροντας το παράδειγμα της Ιορδανίας. «Η διπλωματία και ο διάλογος είναι πάντα ωφέλιμα. Όπου αυτά λείπουν, προκύπτουν σοβαρά προβλήματα», επεσήμανε.

Αναφέρθηκε και στις έξι θέσεις που η ΚΔ έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι και οι έξι έδρες «καθορίζονται από τους Ελληνοκύπριους ψηφοφόρους. Θα διεκδικήσουμε τις δύο δικές μας έδρες».

Ανέφερε επίσης ότι οι περισσότερες δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους. «Εκτός από μία ή δύο Τεχνικές Επιτροπές, οι άλλες είναι για ‘απλή κουβέντα’. Μια επιτροπή για την κοινή διαχείριση φυσικών καταστροφών θα είναι η προτεραιότητά μας», ανέφερε,

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανακοίνωσε ακόμη την πρόθεσή του για δημιουργία 15 συνολικά μονάδων, όπως είπε, στα κατεχόμενα: "συνδιαχείρισης, περιουσιακού, ελεύθερης διακίνησης, εξαγωγών και τουρισμού, υπηκοότητας ΕΕ, αθλητισμού, σχέσεων με την Ευρώπη, συντονισμού των Τεχνικών Επιτροπών, δημόσιας διπλωματίας, προετοιμασίας των διαπραγματεύσεων, παρακολούθησης της δημόσιας διοίκησης και αξιολόγησης παραπόνων πολιτών, διαφύλαξης του συντάγματος και παρακολούθησης των νομοθεσιών», ασφάλειας, παιδείας και κοινωνικής ενότητας κι ακεραιότητας".

Πηγή: ΚΥΠΕ