Με αφορμή τη δραστηριότητα του νορβηγικής σημαίας πλοίου «Ράμφορμ Υπερίων» στο νότιο τμήμα της Κύπρου, πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας έσπευσαν να τονίσουν ότι η Άγκυρα «δίνει τις απαραίτητες απαντήσεις» σε ενέργειες που –κατά την τουρκική ανάγνωση– αγνοούν τα δικαιώματα «σε ολόκληρο το νησί» και τις άδειες της «ΤΔΒΚ». Η τουρκική θέση επαναλαμβάνει πως «και οι δύο λαοί έχουν ίσα δικαιώματα» στις θαλάσσιες ζώνες.

«Δίνουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στις δραστηριότητες που επιχειρούνται να διεξαχθούν, παραβλέποντας τα δικαιώματα σε ολόκληρο το νησί και τις υφιστάμενες περιοχές αδειών του ψευδοκράτους στην περιοχή. Στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του νησιού, και οι δύο λαοί έχουν ίσα δικαιώματα», ανέφεραν οι τουρκικές πηγές Άμυνας.

Διπλωματικές διαμαρτυρίες

Την ίδια στιγμή, Άγκυρα και τουρκοκυπριακές αρχές ενεργοποιούν τον δίαυλο διαμαρτυριών. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έχουν ήδη γίνει επίσημες παραστάσεις από τα Υπουργεία Εξωτερικών της Τουρκίας και του ψευδοκράτους ενάντια στις έρευνες του πλοίου, με την Άγκυρα να διαμηνύει ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο πεδίο».

«Έχουν γίνει οι απαραίτητες διαμαρτυρίες από πλευράς των Υπουργείων Εξωτερικών της ΤΔΒΚ και της χώρας μας ενάντια στις δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου, ενώ στο πεδίο καταγράφηκε ότι στην περιοχή υφίστανται δικαιώματα της ΤΔΒΚ. Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο».